beyin çip
TEKNOLOJİ

ARM, felç tedavisi için bir çip yapıyor

İşlemci üreticisi ARM ile Vaşington Üniversitesi'nin ortak çalışması, bilim kurgu filmlerini andırıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:54:31 Güncelleme: 19:00:53

Omurilik rahatsızlıkları da dahil çeşitli nörolojik durumun rahatsız edici etkilerini azaltacak bir çip tasarlamak için iki kurum bir araya geldi.

Çip, başarılı olursa, felç tedavisini baştan aşağı değiştirebilecek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl 250 bin ile 500 bin arasında insan omurulik kaynaklı rahatsızlıklardan uzun vadeli hasar görüyor.

Ayrıca Dünya Kalp Federasyonu'na göre, her yıl 5 milyon kişi gelç geçiriyor.

İnsan beyni ve işlemci konusunda varolan bilgi düzeyimiz, çift yönlü çalışan bir çip üretimini mümkün kılıyor.

Burada çift yönlü üretimin önemi, sinirlerin elektriği çift yönlü iletmesinden kaynaklanıyor.

ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Örneğin bir nesneyi tutmak istediğimizde, ellerimizden nesnenin ağırlığı, ısısı, hassasiyeti gibi bilgiler sinir sistemimize aktarılıyor. Sürecin bu kısmı içe doğru sinyallerle yapılıyor.

Bu bilgiye dayanarak, beynimiz nesneyi kaldırmak için gereken güç miktarını, doğru tutuş gücünü, ne kadar tutabileceğimizi ve nesneyi tutmanın ne kadar kolay olacağını hesaplıyor.


Omuzlarından aşağısı felçi olan William Kochevar, çip implantı ile kollarını yeniden hareket ettirebiliyor

Daha sonra, bu sinyalleri sinir sistemi yoluyla el kaslarına göndererek, eli harekete geçiriyor ve nesneyi kaldırabiliyoruz. Sürecin bu kısmı da dışarı doğru sinyallerle tamamlanıyor.

Çip, bu sinyalleri göndermek üzerine kurulu bir yapıda olacak. Sinir ağımızda bu iki sinyalin arasındaki işlemleri tamamlayacak ve böylece kişilerin felç etkilerinden kurtulması sağlanacak.

UZUN VADEDE TAMAMEN TEDAVİYİ HEDEFLİYOR

ARM'a göre, araştırma böyle bir sistemin beyin nöronlarını yeniden düzenleyerek felci düzeltecek bir etki yaratma ihtimali de var.

Beyine çip implantı yapılması korkutucu gibi dursa da, Parkinson Hastalığı için de beyin implantları alanında ciddi çalışmalar yürütülüyor.

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