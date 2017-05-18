Duolingo uygulamasına Japonca dil desteği eklendi

Şirketin CEO2su Luis von Ahn, "Japonca, uygulamamızın beş yıllık tarihinde en çok istenen dildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altında hep 'Bu çok iyi ama Japonca ne zaman geliyor' diye soruyorlardı" dedi.

Japonca uzun süredir şirketin hedefinde olsa da, farklı yazım sistemleri ve yapısı bu işi zorlaştırıyordu. Duolingo, Batı alfabesinde Romaji kullanarak basit Japonca öğretimini tercih edebilirdi, ancak öğrenilenler Japonya'da çok işe yaramayacağından dolayı, 100 adet Kanji ve Hiragana harfi de sisteme dahil edildi.

TÜRKÇE DE DAHİL 23 DİL ÖĞRETİYOR

Bugünkü açıklamada, Duolingo gerçek hayatta karşılaşılan yemek siparişi, yön bulma gibi konuların yanında, 2020'de Olimpiyatlar'a katılmak isteyenler için de Japonca'nın hazır olduğunu belirtti.

Android uygulamasında hemen devreye giren özellik, iOS için kısa süre sonra kullanılabilecek. Japonca öğrenmek için şimdilik İngilizce bilmek gerekiyor.

Duolingo, sohbet robotları ve eğlenceli sistemi ile kolay dil öğretmeyi sağlayan bir mobil uygulama. Türkçe başta olmak üzere, toplam 23 dil destekliyor.