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TEKNOLOJİ

Blockchain bazlı para 15 dakikada rekor sattı

Aragon adlı yazılım şirketinin blok zinciri bazlı Aragon Network Coin adlı şifreli dijital para biriminin satışı, hız rekoru kırdı

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:31:06 Güncelleme: 09:37:58 HABERTURK.COM

Dünyanın dört bir yanından 2.403 kişinin satın aldığı şifreli dijial para birimini, 14 hazirana kadar açık tutmayı hedeflenen satışı 15 dakikada kapattı. Satıştan elde edilen 25 milyon dolar, blok zinciri alanında bir startup'ın aldığı ikinci en büyük miktar.

Ayrıca bu meblağa 15 dakikada ulaşılması, önceki hız rekorunun da kırılması anlamına geliyor. Nisan ayında Gnosis adlı Ethereum tabanlı birim, satışa çıktıktan sonraki 10 dakika içinde 12,5 milyon dolarlık satış yaparak rekor kırmıştı.

Aragon'un kurucu ortağı Cuende, Aragon Network Coin adlı şifreli dijital para birimlerinin, şirketlerin kuruluş aşamasını ve bakımını dağıtık (merkezî olmayan bir şekilde) gerçekleştirebilmek için geliştirilen ilk yönetim aracı olduğunu söyledi.

REKOR 150 MİLYON DOLAR

Aragon, Bitcoin'de olduğu gibi, halka açık bir blok zincirinin üzerine (ancak Bitcoin'den farklı olarak ethereum üzerine) inşa edildi. Aragon'un kullanımı için sadece internet yeterli. Böylece yönetişim, fon toplama, finans ve muhasebe gibi işlevlerde kullanılabiliyor.

Bugüne dek blockchain tabanlı para biriminin satışa sunulması ile toplanan en yüksek miktar Slock.it adlı şirket tarafından elde edildi. Kitle fonlama ile kurulan DAO adlı risk yönetim fonu için 150 milyon dolar toplandı.

 

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