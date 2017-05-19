nokia seks oyuncağı
TEKNOLOJİ

Eski Nokia telefonlar seks oyuncağı olarak kullanılıyor

Bir zamanlar dünyanın en çok satan telefonu olan ve akıllı telefonun çıkışından sonra 'aptal telefon' adı takılan eski Nokia telefonlar, bir ankete göre farklı bir kullanım amacına daha sahip

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:16:09 Güncelleme: 13:26:39

Hindistan'da aşk, seks ve arzu üzerine odaklı bir proje olan Agents of Ishq'in yaptığı anket, 100 kadının katılımıyla gerçekleşti. Ankete göre, güçlü titreşim özelliği, Nokia'nın eski telefonlarına vibratör olarak yeni bir hayat kazandırıyor.

 

Site, sonuçları açıklarken, bir zamanlar dünyanın en çok satan telefonu olan eski Nokia modellerinin birden çok kez yer aldığını belirtirken, neden pazar payının yükselmediğini soruyor. Durum, bazı ülkelerde seks oyuncaklarının satışının yasak oluşunu akla getiriyor. Hindistan'da böyle bir yasak yok, fakat ülkedeki düşük gelir düzeyi böyle bir yönelime sebep olmuş olabilir. Nokia telefona ek olarak, diş fırçası ve şişeler de kadınların kullandığı objeler arasında yer alıyor.

Homemade Sex Toys (ev yapımı seks oyuncakları) adlı siteye göre, cinsel tatmin için tek seçenek Nokia telefonlar değil, herhangi bir titreşimli cep telefonunu vibratör olarak kullanmak için çeşitli yollar var ve bunların en başında da alarm geliyor.

Diğer yandan, Nokia, kısa süre önce efsanevî 3310 modelini geri döndürmüştü. Şirketin yaşadığı sıkıntılar sonucu, Avrupa Parlamentosu, çalışanlara mâlî yardım yapmayı da geçtiğimiz günlerde kabul etti.

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