TEKNOLOJİ

Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:59:32 HABERTURK.COM

Fenerbahçe basketbol takımının da mücadele edeceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da bu teknoloji ilk kez kullanılacak

  • 1 Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek
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    Ülkemizden Fenerbahçe basketbol takımımızın da mücadele edeceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da hakemlerden biri adeta üzerine teknoloji giyecek(!) Son 4 takımın yarın başlayacak olan heyecan dolu basketbol karşılaşmalarında Avrupa’nın en büyüğü belli olacak.

  • 2 Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek
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    Futbolda Şampiyonlar Ligi’nin Basketboldaki yakası diyebileceğimiz Turkish Airlines EuroLeague’in finalinde, sahadaki hakemlerden birisi 360 derece görüntü yakalayabilen giyilebilir vücut kamerasıyla maça çıkacak.

  • 3 Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek
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    İspanya menşeli FirstVision şirketinin, sporcular ve hakemler için geliştirdiği özel forma ilk kez Final Four’da resmi olarak sahaya çıkmış olacak. 360 derece kayıt yapan forma kamerayla kaydedilen görüntüler, daha sonra saha kenarı kameralarının da kayıt ettiği görüntülerle birlikte Euroleague.net adresinden hayranlar için sunulacak.

  • 4 Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek
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    Önümüzdeki Pazar sahaya inecek olan teknolojik hakemin görüntülerini bazı şanslı seyirciler ile basın mensupları cardboard (kartondan yapılan VR gözlükleri) ile sanal gerçeklik aleminde gerçek zamanlı izleyebilecekler.

  • 5 Fenerbahçe’nin Final Four maçında hakem bunu giyecek
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    FirstVision CEO’su Roger Antunez, sanal gerçekliğin sporseverlere geleneksel yayıncılığın çok ötesinde yepyeni heyecanlar katacağını ve aksiyonun içinde olmalarını sağlayacağını söylüyor.

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