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İspanya menşeli FirstVision şirketinin, sporcular ve hakemler için geliştirdiği özel forma ilk kez Final Four’da resmi olarak sahaya çıkmış olacak. 360 derece kayıt yapan forma kamerayla kaydedilen görüntüler, daha sonra saha kenarı kameralarının da kayıt ettiği görüntülerle birlikte Euroleague.net adresinden hayranlar için sunulacak.