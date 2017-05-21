facebook yemek sipariş
TEKNOLOJİ

Facebook uygulamasından yemek söylenebilecek

Doğrudan uygulamadan sipariş özelliği test ediliyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:03:21 Güncelleme: 11:07:02 HABERTURK.COM

Akıllı telefonumuzdaki diğer uygulamaları bir bir yutacak özellikleri bünyesine ekleyen Facebook, bu kez de yemek siparişi işine el attı.

Ayrı bir restoran sayfası ya da uygulama açmaya gerek kalmadan, uygulamanın menüsünde yerini alacak olan sipariş ile, seçili yemekler arasından tercih yapılabilecek.

Yemek seçmekten siparişe kadar tüm süreç, Facebook içinde gerçeklecek. Harita üzerinde sipariş getirebilecek yerler ekrana gelecek ve yorumları okuyup, fiyatları görüp, seçim öncesi ekstra detaylar incelenerek sipariş verilebilecek.

HER RESTORAN EVE GETİRMİYOR

Bazı restoranlar siparişi evinize getirirken, bazılarında restorandan alma seçeneği de olacak. Facebook'un Delivery.com ve Slice gibi yemek sipariş hizmetleriyle ortak devreye aldığı özellik, şimdilik sadcee ABD'de ve az sayıda kullanıcıyla test ediliyor.

Şirketin özelliği önce ABD genelinde açması, sonra da yeni işbirlikleriyle dünyaya yayması bekleniyor. Ancak henüz bunun için bir takvim belirlenmemiş.

 

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