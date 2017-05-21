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Bitcoin'den aralıksız rekor: Fiyatı 2 bin doları geçti

Artık bitcoin fiyatındaki rekorlara alıştık. Son haftalarda üst üste kendi rekorunu kıran şifreli dijital paranın birim değeri şimdi de 2 bin doların üstüne çıktı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:18:45 Güncelleme: 13:23:16 HABERTURK.COM

Coinbase ve Kraken gibi bitcoin borsalarındaki kurlara göre, dünyanın en yaygın kullanılan ve tanınan şifreli dijital parası bitcoin'in toplam pazar değeri 32,92 milyar dolara ulaştı.

İlk kez 2013'te 1.000 dolar çizgisini geçen bitcoin'in değeri, belirsiz aralıklarla artıp azalıyordu. Ancak geçen sene sonunda tekrar 1.000 dolar çizgisine çıkan para birimi, artık 2.062 dolar değerinde.

Bitcoin yükselişteki tek şifreli dijital para birimi de değil. Nisanda tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan bir diğer şifreli dijital para birimi de ethereum oldu. 130 dolara takas edilen ethereum kadar, son bir ay içinde %1000 artış gösteren ripple da dikkat çekiyor. Ripple'ın fiyatı şu anda 0,35 dolar olarak kaydediliyor.

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