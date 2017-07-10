TEKNOLOJİ

iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:08:21 HABERTURK.COM

Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 7s, iPhone 7s Plus, iPhone 8 hakkındaki söylentiler, sızıntılar, teknik özellikler, fotoğraflar ve fiyatları tek bir yerde derledik ve nisandan günümüze kadar sıraladık

  • 1 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    Apple yeni telefonlarını genellikle eylül ayında tanıtıyor. Söylentilerin başladığı nisandan itibaren tüm sızıntıları tarihe ve telefona göre sıralı bulabilirsiniz. Aşağı indikçe telefonların son hâllerine ve fiyatlarına ulaşacaksınız.

  • 2 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    iPhone 7s'nin 4,7 inçlik iPhone 7 ile aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olması, yani 649 dolara satılması bekleniyor. iPhone 7s Plus'ın 769 dolardan başlamasını bekliyoruz. iPhone 8'in ise en düşük modelinin 999 dolara satılacağı tahmin ediliyor.

  • 3 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    TEMMUZ SIZINTILARI - YENİ RENK

    Benjamin Geskin'e göre, iPhone 8 dört renk seçeneğiyle gelecek.

  • 4 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    Bunlardan birisi de aynalı bir yüzeye sahip olacak. Bu model ya siyah ya da gümüş tonlarda olacak.

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  • 5 iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
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    Apple daha önce bu tarz dış kaplamayı iPod'larda denemişti. Bu sebeple fikir kulağa ilk geldiğindeki kadar uçuk olmayabilir.

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YORUMLAR 10
  • Misafir
    7 s ucuz olsun biraz daha ve erken çıksın piyasaya
  • Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:59
    Bence süper olmuş +1
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
    Samsung S8 diyorum.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
    Yeni teknolojilere herkesin ulaşma imkanının sağlanması için cep telefonundan alınan yüksek vergilerin biraz aşağıya çekilmesi gerektiği kanaatindeyim.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:19
    çok kötü bence böyle bi tasarımla çıkmazlar
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
    Kesinlikle Samsung S8. İphone şimdi S8 i taklit etmiş. tüm özellikleri ile iphone modellerinin çok ötesinde bir telefon Samsung S8
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:03
    adamlar dünyanın yarısının parmak izini kaydetti helal olsun saatlerlede şimdi sağlık gibi veri tabanına ulaşıyor neye ulaşmak istiyorsa o özellik cıkıyor bunları devletlerden direkt istese alamaz ne salak bir dünya bence parmak izi gibi gizlilik gerektiren veriler telefonda yasaklanmalı
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 07:48
    akıllı telefonlar insanların kimyasını bozdu kafanızı kaldırın etrafınıza bakın sohbet edin
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 07:46
    valla benim 3310 dan çok memnunum on yedi senedir kullanıyorum tık demedi telefon alo dedimi tamam gerisi insanları oyalama hayattan koparma akıllıymış bizde akıl yokmu
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 18:19
    hassas bölgelerde çalışan personelin parmak izi, yüz tanıma,göz tanıma uygulamalarını kullanmasına yasak getirilmeli,UYUMAYIN UYANIN !!!!!!!!
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