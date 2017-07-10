iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus hakkında her şey
21 Mayıs 2017 Pazar, 18:08:21 | Güncelleme: 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:55:29
HABERTURK.COM
Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 7s, iPhone 7s Plus, iPhone 8 hakkındaki söylentiler, sızıntılar, teknik özellikler, fotoğraflar ve fiyatları tek bir yerde derledik ve nisandan günümüze kadar sıraladık
Apple yeni telefonlarını genellikle eylül ayında tanıtıyor. Söylentilerin başladığı nisandan itibaren tüm sızıntıları tarihe ve telefona göre sıralı bulabilirsiniz. Aşağı indikçe telefonların son hâllerine ve fiyatlarına ulaşacaksınız.
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iPHONE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
iPhone 7s'nin 4,7 inçlik iPhone 7 ile aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olması, yani 649 dolara satılması bekleniyor. iPhone 7s Plus'ın 769 dolardan başlamasını bekliyoruz. iPhone 8'in ise en düşük modelinin 999 dolara satılacağı tahmin ediliyor.
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TEMMUZ SIZINTILARI - YENİ RENK
Benjamin Geskin'e göre, iPhone 8 dört renk seçeneğiyle gelecek.
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Bunlardan birisi de aynalı bir yüzeye sahip olacak. Bu model ya siyah ya da gümüş tonlarda olacak.
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Apple daha önce bu tarz dış kaplamayı iPod'larda denemişti. Bu sebeple fikir kulağa ilk geldiğindeki kadar uçuk olmayabilir.
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YENİ iPHONE'LARDAKİ 25 YENİ ÖZELLİK
Bugüne dek hakkında en çok sızıntı olan telefon iPhone 8 olabilir. KGI Securities'den Ming-Chi Kuo, gezegenin en iyi Apple analisti olarak tanınıyor ve Bloomberg'den Mark Gurman, cihazdaki 25 yeni özelliği listelediler. Bu özellikler sadece iPhone 8'de değil, iPhone 7 ve iPhone 7S'te de kademeli olarak yer alacaklar.
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Kuo, önceki sızıntılardaki şu özellikleri doğruluyor.
iPhone 8 - Ön yüz tam ekran olacak, Home tuşu gidecek. Ön kamera 3D tarama ve gelişmiş yüz tanıma özelliğine sahip olacak.
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iPhone 7S - Tek kamerası olacak ve 2 GB bellek.
iPhone 7S Plus - Çift arka kamera ve 3 GB bellek.
iPhone 8 - Gelişmiş çift arka kamera ve 3 GB bellek.
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Parmak izi tanıyarak güvenlik işlevi sağlayan Touch ID, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ta yer alırken, iPhone 8'deki gelişmiş yüz tanıma ile güvenlik sağlanacak.
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iPhone modelleri artık 128 GB olmayacak. Üç model de 64 GB ve 256 GB depolama seçeneği ile gelecek. Lightning yuvası korunurken, USB-C ile hızlı şarj özelliği gelecek. Şarj adaptörleri 5 Watt ve USB-A yuvası ile gelecek, bu yüzden hızlı şarj özelliği için para ödemeniz gerekebilir.
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Üç modelde de kulaklık jakı bulunmayacak. iPhone 8'deki hoparlörler ise 7S ve 7S Plus'tan daha iyi olacak.
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iPhone 8'de daha az renk seçeneği olacak. Ancak bu başlangıç için geçerli. Daha sonra ek renk seçenekleri sunulabilir.
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iPhone 8'in yüz tanıma teknolojisi yeni ve sadece bu iş için özel çalışan bir 3D algılayıcı kullanıyor. Şirketin, göz tarama özelliğini de test ettiği düşünülüyor.
Gurman - iPhone 8 may feature ProMotion display technology used in new 10.5-inch and 12.9-inch iPad Pro. ProMotion offers a variable refresh rate to improve performance or save battery life as needed
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10,5 ve 12,9 inçlik yeni iPad Pro'lardaki ProMotion adlı görüntü teknolojisi de iPhone 8'de yer alabilir. Bu özellik, ekran tazeleme hızını ayarlayarak performansı artırabildiği gibi, pil ömrünü de uzatabiliyor. iPhone 8'de Apple Neural Engine adlı yeni bir sistem olacak. Bu sistem ProMotion ve çeşitli yapay zeka görevlerini idare edecek.
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iPhone 7S ve iPhone 7S Plus metal çerçeveli cam kasaya geçiş yapıyor. Bu sayede WPC standardı Qi kablosuz şarj özelliği de telefonlarda yerini alacak. Ancak bu özelliğin ayrı bir cihaz satın alarak kullanabileceği belirtiliyor.
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iPhone 8, iPhone 7S, iPhone 7S Plus'ın daha iyi artırılmış gerçeklik performansı için DRAM hızları da iPhone 7'ye göre yüzde 15'e kadar yüksek olacak.
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iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın eylülde satışa çıkması beklenirken, iPhone 8'in tüketicilere ulaşmasının ekim ve kasımı bulacağı düşünülüyor. Tahminî 80-85 milyon cihazın yarısı LCD yarısı ise OLED ekranlı olacak.
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HAZİRAN - iPHONE 8 - YENİ KASALARI
iPhone 8 için hazırlanan kılıfların fotoğrafları ortaya çıktı.
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Bunları yayımlayan Mobile Fun adlı perakendeci, daha önce iPhone 7 ve Galaxy S8 sızıntılarında doğru bilgiler vermişti.
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Yeni kılıflar Olixar tarafından üretilmiş.
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Gördüğümüz kadarıyla çift kamera dikey olarak yerleştirilecek.
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Ön yüzde 'home' tuşu bulunmayacak.
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Ayrı bir parmak izi okuyucu da yok, dolayısıyla iPhone 8 bunu ekrandan alabilir.
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Bu kılıflara göre iPhone 8 böyle görünecek.
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iDrop News'in hazırladığı konsepte göre tam ekran bizi bekliyor.
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Bakalım iOS 11'li akıllı telefon gerçekten de böyle mi görünecek?
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HAZİRAN - iPHONE 7S PLUS VE iPHONE 8 SIZINTISI
iPhone 8 için dikey yerleştirilmiş çift kamera söylentisi bu sızıntıda da kendini gösteriyor. Önceki birçok sızıntıyı yapan Benjamin Geskin'in gönderdiği görsellerden, ön yüzün de ekranla kaplı olacağı anlaşılıyor. İki yüzde de parmak izi okuyucuya dair bir belirti bulunmaması, ekrandan okuma yapılacağı yönünde yorumlanıyor. Yandaki güç düğmesinin büyük oluşu da burada bir parmak izi okuyucu bulunma ihtimalini akla getiriyor. Görselde, boyutlar da 143,4x70,77x7,51 mm olarak belirtilmiş. Bu bilgiler doğruysa, iPhone 8, iPhone 7'ye göre biraz daha büyük, iPhone 7 Plus'tan da daha küçük olacak. Bu ölçülere göre iPhone 8'in ekranı ise 5,8 inç büyüklüğünde.
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iPhone 7s Plus görseli ise iPhone 7 Plus'a benzer bir tasarımın ipucunu veriyor. Arka kamera yatay ve iki adet. Ön yüzle ilgili detay yok, fakat Geskin'e göre, 7s'in ön yüzü 7 ile aynı olacak. Yani Home tuşunu, ekranın altında, aynı yerinde göreceğiz. Telefonun boyutları ise 158,38x78,1 mm olacak. Bu da iPhone 7 Plus'a göre en ve boyda 1 cm'den küçük artış var anlamına geliyor.
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HAZİRAN - iPHONE 8 - 10. YIL TASARIMI
Bir Reddit kullanıcısı, Apple'ın Çin'de çalıştığı bir şirketten iPhone 8 ile ilgili fotoğraflar elde ettiğini iddia etti. Bunlara, göre telefonun ön yüzü de arka yüzü de cam kaplama olacak. Ön yüzün neredeyse çerçevesiz olduğu görülürken, arka yüz ise alüminyum yerine camdan olacak.
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iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın da benzer cam sırta sahip oldukları görülüyor. Ayrıca, bu telefonlar da kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.
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iPhone 8 ise cam yüzler ve kablosuz şarj özelliklerinin aynı olmasına karşın, yine de diğer iki iPhone'dan da farklı olacak. Ön yüzün çerçevesiz yapısı, Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 'Infinity Display'ini andırıyor. Böylece ekran oranı da 5,5 inçlik iPhone 7 Plus'a göre daha büyük olacak. iPhone 8, iPhone 7 Plus'tan daha ufak boyutta bile olabilir.
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29 MAYIS - iPHONE 8 SIZINTISI
Karşımızda bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile hazırlanan görseller bulunuyor.
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İşte bir CAD görseli daha... Bu görsele göre Touch ID parmak izi okuyucu sistemi ekranda değil, arka yüzde.
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Ancak sızıntıyı yayımlayan Benjamin Geskin, arkadaki bu kısmın şirketin logosu için ayrılan alan olduğunu söylüyor.
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SlashLeaks de iPhone 8 prototipi ve koruyucu kılıfın olduğu görselleri paylaştı.
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Bu görsele göre arkada üst üste iki kamera yer alıyor ve parmak izi okuyucu arka yüzde değil.
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Görseller yandaki güç düğmesinin de daha uzadığını ortaya koyuyor.
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MAYIS - iPHONE 7s, 7s PLUS VE 8 SÖYLENTİLERİ
Fotoğrafta iPhone 7s ve iPhone 8'in yaklaşık aynı büyüklükte olduğunu, iPhone 7s Plus'ın ise daha büyük ekrana sahip olduğunu görüyoruz.
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Ayrıca kameralar hakkında da bilgi sahibi olmak mümkün. İki büyük modelde çift kamera olacağı söylentisi, bu fotoğrafla yineleniyor. iPhone 8 olduğu düşünülen cihazdaki dikey yerleşim ise artırılmış gerçeklik için kullanılabileceğini akla getiriyor. Böylece iPhone'un çektiği görüntülerin üzerine bilgi ya da başka görüntüler bindirilebilecek.
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Apple, iPhone'un onuncu yılı için iPhone 8'i bu gibi özelliklerle donatarak, daha gösterişli hâle getirmek istiyor olabilir. Daha önceki söylentiler ön yüzün tamamen cam olacağını, yani çerçevesiz bir iPhone'un bizleri beklediğine işaret ediyordu.
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Bu fotoğrafın sürekli telefon sızıntıları gönderen bir hesaptan gelmediğini ve gördüklerimizin yeni iPhone'lar için kapak kalıbı olabileceğini de hatırlatalım.
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iPhone 8'in iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'tan bir ay sonra piyasaya çıkması bekleniyor. Bunun sebebi de standart LCD panel yerine kavisli AMOLED ekranın kullanılacağının düşünülmesi.
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Ekranın 5,8 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Parmak izi okuyucu olan TouchID de ekrana gömülü olacak.
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Bu patente bakılınca, Apple'ın planları arasında, katlanabilir ekranlı bir model de olabilir. Ancak bu tip bir cihazla bu yıl karşılaşma ihtimalimiz zayıf.
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iPhone 8'de karşılaşabileceğimiz muhtemel özelliklerden birisi de kablosuz şarj. Rakiplerinin çok daha önceden gerçekleştirdiğini, Apple sonunda başarabilir.
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Ana üretici Foxconn'un bu konuda çalıştığı iddia ediliyor. Kulaklık girişinden de kurtulan iPhone, artık daha kolay şarj edilebilir. Bu şemaya göre ortadaki kablosuz şarj noktası bile belirgin.
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Telefonda 3 GB bellek, 10nm A11 Fusion işlemci olması bekleniyor. iOS 11'e geçiş için de ilk telefon iPhone 8 olabilir.
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İris tarayıcı ise parmak izinden sonra güvenlik için daha gelişmiş bir çözüm sunabilir.
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NİSAN - iPHONE 8 SÖYLENTİLERİ
Nisan ayında sızan görsellerde iPhone 8'in kasası fotoğraflanmıştı.
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Çerçevesiz bir iPhone 8 ile karşılaşabiliriz. Boyutları ise 143,5 x 70,9 x 7,7 mm olarak belirtilmiş. iPhone 7'den biraz daha kalın ve biraz daha büyük bir ekrana sahip.
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Kasanın arka kısmı çift kamera iddialarını güçlendiriyor.
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Çinli sosyal ağ Weibo'da yayımlanan fotoğraflar, yeni iPhone'ların büyüklüğünü ele verdi. iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf, 9to5mac tarafından diğer söylentilerle haberleştirildi.
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NİSAN - iPHONE 7s PLUS SÖYLENTİLERİ
Bu yıl da model sayısını artırmanın yanında önceki seneki modellere "s" eklenerek yeni modeller ortaya çıkabilir.
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iPhone 7s Plus'ın ekranında değişiklik yok. 5,5 inç ve 1080x1920 piksel. Ekranda OLED kullanılabilir.
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Apple'ın 160 milyon OLED ekran sipariş ettiği söyleniyor. Bu tüm yeni iPhone modelleri için yeterli.
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iPhone 6 Plus'tan sonraki modeller hep birbirine benziyor ama iPhone 7s Plus'ın iPhone 8 ile aynı tasarımda olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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Çift kamera devam edebilir. Her iki objektifte de optik görüntü sabitleme olacak.
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2.900 mAh'lik pilde değişiklik beklenmiyor. Ancak yeni çipset ve yazılımla pil ömrü artabilir.
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iOS 11'li iPhone 7s Plus'ın A11 Fusion adlı dört çekirdekli bir işlemcisi olacağı öngörülüyor.
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Bellek miktarı iPhone 7s ile aynı olabilir. Yani 3 GB ya da 4 GB'lık bellek bizleri beliyor.
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Aksesuarlar için akıllı bağlantı, iris tarayıcı ve yüz tanıma teknolojileri de iPhone 7s Plus'tan beklenenler arasında.
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NİSAN - iPHONE 7s SÖYLENTİLERİ
iPhone 7'nin güncellenerek iPhone 7s olması bekleniyor. Tasarımda fark edeceğimiz değişiklik, metal gövde yerine kavisli cam sırt olacak. Parmak izi okuyucunun da arka kısımda olacağı düşünülüyor.
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Ekranın LCD yerine OLED olması, ilk söylenti. iPhone'un ekran üreticilerinden biri olan Sharp'ın başkanı dahi OLED ekran olacağını söyledi.
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5 inç olması beklenen ekranın çözünürlüğü ise 1440x2560. Ekrana belirli oranda bastırarak farklı kısayollar çalıştırabilen 3D Touch özelliği de geliştirilecek.
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Ekranın iPad Pro 9.7'deki True Tone adlı bir teknoloji ile ortam aydınlatmasına göre renklerini ayarlayabilecğei de iddialar arasında.
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Arka kameranın tek olması bekleniyor. Kameranın çözünürlüğünde artış olma ihtimali çok yüksek değil ama optik görüntü sabitleme özelliği beklentiler arasında.
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Bu eskizlere göre, iPhone 7s'de 3D kamera özelliği bulunabilir.
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Bu kamerayla çekilen görüntüler üzerine sanal görüntüler eklenerek artırılmış gerçeklik oluşturulabilir.
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Böylece örneğin kamerayı bir sokağa tuttuğunuzda o sokağın konumunu alarak kiralık ve satılık evleri görüntü üzerinde işaretleyebilir
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A11 ve A11 Fusion işlemcisi olacağı düşünülüyor. Bellek beklentisi 3 GB ya da 4 GB.
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iPhone 7s'in sürpriz özellikleri ise iris tarayıcı ve yüz tanıma olacak.