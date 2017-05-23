Clash of Clans
TEKNOLOJİ

Clash of Clans'a "gemi enkazı" güncellemesi geldi!

Clash of Clans oyununa beklenen "gemi enkazı" güncellemesi geldi. Peki "gemi enkazı" nedir? İşte Clash of Clans "gemi enkazı" güncellemesine dair detaylar...

23 Mayıs 2017 Salı, 16:11:13 Güncelleme: 16:13:27

Supercell firması tarfından yayınlanan ve ilk çıktığı günden beri dünya genelinde milyonlarca oyuncu edinen Clash of Clans oyununa beklenen "gemi enkazı" güncellemesi geldi. Peki "gemi enkazı" nedir? İşte Clash of Clans "gemi enkazı" güncellemesine dair detaylar...

GEMİ ENKAZI GÜNCELLEMESİ SONUNDA GELDİ

Sahip olduğu aktif kullanıcı sayısı ile dünya gen elinde en çok oynanan mobil oyunlar arasındaki yerini hiçbir zaman kaybetmeyen Clash of Clans'a geçtiğimiz günlerde köyün köşesine bir "Gemi Enkazı" eklenmişti. Ancak oyunda Gemi Enkazı'na dokunulduğunda herhangi birşey olmuyordu.

Ancak dün yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Gemi Enkazı'nın da sırrı çözüldü. Oyuna yeni eklenen özellikler sayesinde oyuncuların uzun süredir beklediği özellik aktifleştirildi.

Artık Clash of Clans'ta oyuncular gemiler ile denize açılabilecek ve farklı köyleri keşfedebilecek. Oyun içerisinde bundan böyle, köylerin yanlarındaki sahillerde bulunacak olan gemi enkazları, oyunculara birçok keşif yapma imkanı sunacak.

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