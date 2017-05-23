snapchat özel hikayeler
TEKNOLOJİ

Snapchat, Özel Hikayeler özelliğini tanıttı

Snapchat'in yeni özelliği büyük olayları paylaşmayı kolaylaştırıyor. Özel hikayeler adlı özellik açıldığında, istediğiniz kişilere özel hikayeler hazırlayabileceksiniz

23 Mayıs 2017 Salı, 16:21:40 Güncelleme: 16:28:00 HABERTURK.COM

Yeni özellik, Snapchat'in doğum günleri, evlilikler, partiler vb. etkinlikler için tasarladığı özel yapışkan hazırlama özelliğinin sonraki aşaması olarak görülüyor.

Sosyal paylaşım ağları arasındaki rekabet, özellikle Snapchat'in birçok özelliğinin çalınmasıyla kızıştı. Şimdi her ağ ardı ardına yeniliklerini tanıtıyor.

Yeni bir özel hikaye için ekranın sağ üstündeki Hikaye simgesine dokunmak, hikayeye isim vermek, görecek kişileri davet etmek yeterli.

İsterseniz, bu hikayeleri yakınınızdaki Snapchat arkadaşlarınıza ya da onların arkadaşlarına da görünür yapabilirsiniz. Özel Hikayeler de kayıt etmezseniz 24 saat içerisinde profilinizden siliniyorlar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Instagram, Snapchat'in selfie filtrelerini de çaldı
TEKNOLOJİ

O özelliğini de çaldı
Snapchat'i 90'larda kullanıyor olsaydık...
TEKNOLOJİ

Snapchat 90’larda çıksaydı, nasıl çalışırdı?
Snapchat sonunda sessizliğini bozdu
TEKNOLOJİ

Snapchat CEO'su Facebook'u trolledi
Türkiye'de sosyal medya kullanımı
TEKNOLOJİ

Facebook hepsini geride bıraktı!
Instagram 1 milyar peşinde
TEKNOLOJİ

Instagram rekor kırdı
Internetsiz Instagram geliyor
TEKNOLOJİ

Internetsiz Instagram geliyor
Instagram'ın bugüne dek en çok beğenilen 10 fotoğrafı
TEKNOLOJİ

EN ÇOK ONLAR BEĞENİLDİ
Apple yeni reklamlarıyla Android kullanıcılarını trollüyor
TEKNOLOJİ

"ANDROİD Mİ İOS MU" SORUSUNA EN KOMİK YANIT
Apple ve Nokia'dan dijital sağlık işbirliği
TEKNOLOJİ

DEVLERİN KÜSLÜĞÜ UZUN SÜRMEDİ
Hong Kong polisi 21 Uber sürücüsünü tutukladı
TEKNOLOJİ

UBER KULLANLARA ŞOK HABER, 21 ŞOFÖR TUTUKLANDI
Instagram 'arşiv' özelliğini kullanıma sundu
TEKNOLOJİ

ARTIK FOTOĞRAF SİLMEYE SON! BU ÖZELLİK SİZİ KURTARACAK
Microsoft yeni Surface cihazlarını tanıttı
TEKNOLOJİ

MACBOOK'A İKİ YENİ RAKİP!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme