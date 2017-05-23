Snapchat, Özel Hikayeler özelliğini tanıttı

Yeni özellik, Snapchat'in doğum günleri, evlilikler, partiler vb. etkinlikler için tasarladığı özel yapışkan hazırlama özelliğinin sonraki aşaması olarak görülüyor.

Sosyal paylaşım ağları arasındaki rekabet, özellikle Snapchat'in birçok özelliğinin çalınmasıyla kızıştı. Şimdi her ağ ardı ardına yeniliklerini tanıtıyor.

Yeni bir özel hikaye için ekranın sağ üstündeki Hikaye simgesine dokunmak, hikayeye isim vermek, görecek kişileri davet etmek yeterli.

İsterseniz, bu hikayeleri yakınınızdaki Snapchat arkadaşlarınıza ya da onların arkadaşlarına da görünür yapabilirsiniz. Özel Hikayeler de kayıt etmezseniz 24 saat içerisinde profilinizden siliniyorlar.