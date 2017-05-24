robot polis dubai
TEKNOLOJİ

Dubai robot polis kotası koydu

2030 yılına kadar alışveriş merkezleri ve turistik bölgelerdeki polislerin dörtte biri robot olacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:19:57 Güncelleme: 09:27:55 HABERTURK.COM

Bugün Dubai'de tanıtılan bir polis robotu, kolluk kuvvetlerinde şehrin robot kullanımına geçişinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

PAL Robotics adlı şirketin ürettiği ve 2011'de tanıttığı REEM adlı robotun modifiye modelini kullanacak olan Dubai, yüz tanıma özelliğinin yanı sıra dokuz dil konuşabiliyor.

Robot, üzerindeki kamerayla merkeze canlı video ve kendisine yapılan suç ihbarlarını aktaracak, ayrıca ceza da yazabilecek.

Dubai, 2030'a kadar polis kadrosunun yüzde 25'i robotlara ayırmayı hedeflerken, sonraki adımda karakollardaki resepsiyon memurlarını robotlarla değiştirecek.

CNN'e konuşan Dubai Polisi Akıllı Servisler Departmanı Genel Direktörü Nasser Alrazooqi, eninde sonunda "normal bir polis memuru gibi çalışabilecek tam donanımlı robot" kullanmak istediklerini söyledi.

Robot polis fikri, RoboCop filmiyle anaakım düşünceye hasıl olmasına karşın, bilim kurguda askerlere, karar mekanizmalarına kadar birçok yerde kullanıldı. Günümüzde de Dubai bu konuda tek değil.

Şubatta Çin'de kullanıma giren AnBot, yüz tanımayla suçluları tanıyor ve polise haber verip, onlar ulaşana kadar suçluları takip ediyor.

Diğer yandan, Steven Hawking başta olmak üzere birçok bilim insanı da, yapay zekanın insan öldürmesine karşı olduklarını ve yapay zekanın gelecekte insanlığın varlığı açısından önemli bir risk oluşturduğunu söylüyorlar.

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