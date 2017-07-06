Bunların başında, snap'ler üzerinden internet bağlantısı paylaşma geliyor. Dikey çubuğa yeni eklenen ataş simgesine dokununca, istediğiniz adresi paylaşabilirsiniz. Bu bağlantılar, uygulamanın içerisinde görüntülenebiliyor.

İkinci özellik, snap'lerden belirli bir kısmı kesip, üzerine renkli desenler eklemeyi sağlıyor. Bunun için de makas simgesini kullanabilirsiniz. Buradaki desenler de snap'lerde kullandığımız filtreler gibi her gün değişiyor.





Daha önce canlı filtre lenslerinde gördüğümüz sesli filtreler, sesli kayıtlarda sesin değiştirilebilmesini sağlıyor. Coğrafi filtreler ise konum belirtmeyi sağlıyor. Ancak bu özellik ücretli. 5,99 dolardan başlayan fiyatlarla bir etkinliği duyurabilmek mümkün.

Özellikleri sık sık kopyalanan sosyal ağın yenilikleri şimdilik sadece kendisine özel, ancak bunlar tutarsa, yakın zamanda başka sosyal ağlarda da görebiliriz.

snapchat

filtre