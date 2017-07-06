Şu sıralar yaklaşık 2 bin 600 dolardan alıcı bulan bitcoin'i önümüzdeki günlerde dalgalı bir değerleme bekliyor. Son bir yıl içinde yüzde 290 değer kazanan bitcoin, yatırımcıların gözdesi hâlini alırken, bilinirliğini de ciddi ölçüde artırdı.

YÜKSELMESİ ZAMAN ALABİLİR

Bankacılık devi Goldman Sachs'a göre, şifreli dijital para birimi, önce bir düşüş yaşayacak. Değerinin 1.857 dolara düşeceğini tahmin eden Sachs, daha sonra 3.212 ile 3.915 dolar arası bir değere geri döneceğini düşünüyor. Bu durumda, yatırım yapanlar yüzde 110 kazanç elde edebilecekler. Ancak bu yükseliş için biraz sabırlı olmak gerektiği de belirtiliyor.

Ancak Mark Cuban gibi bazı yatırımcılar da haziran ortasında 3 bin doları gören bitcoin için temkinli olmanın faydalı olacağını vurguluyorlar. Bu konuda biraz daha yüksek bir noktayı işaret eden Standpoint Research, bitcoin'in bir yıl içinde 5 bin doları göreceğini düşünüyor. Şirketin analisti Ronnie Moas'a göre, birkaç ay içerisinde kısa süreli bir sıçrayış da yaşanabilir.

Şifreli dijital para birimi talep gördükçe değeri de dalgalanıyor. Bunun sebebi, dünya üzerinde sadece 21 milyon adet bitcoin bulunabilmesi. Herhangi bir merkez bankasına bağlı olmayan ve matematiksel algoritmalar sonucu ortaya çıkartılabilen bitcoin, yatırım yapmak isteyenlerin de dikkatini çekiyor.

ÇİN DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Şifreli dijital para biriminin Çin'de alım satımının serbest bırakılması, değerinde ciddi değişikliklere sebep olurken, Çinliler de hızla değeri değişebilen bitcoin'i sevdiler. Ülke başlardaki bir yasaklayan bir serbest bırakan tutumunu da serbest bırakma yönünde değiştirince, çok sayıda yatırımcı bitcoin'e hücum etti.

Bundan birkaç gün öncesinde de Çin'deki üç büyük bitcoin borsası, para biriminin hesaplardan çekilmesini yeniden olanaklı hâle getirince, para biriminin kısa düşüşü de son buldu.

Adı her ne kadar yasa dışı aktivitelerle anılsa da, değeri tam olarak neye bağlı olduğu belli olmaksızın değişse de, Moas'a göre, önümüzdeki bir yıl içerisinde bitcoin'e olan talep daha da artacak. Üstelik Moas, bitcoin'i şişirilmiş bir balon olarak da görmüyor.

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