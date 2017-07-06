Toyota ABD'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, otomotiv sektörüne kazandırdığı teknolojik yeniliklerle öne çıkan Toyota, şimdi de felçli hastalara yardımcı olmak üzere özel bir robot geliştiriyor. "İnsana Saygı" felsefesini temel ilke edinen Toyota, geliştirdiği bu robot ile hareket kabiliyeti sınırlı olan insanlara ve yaşlılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Geliştirilen bu yeni robot ilk kez, Afganistan'da yaralanan ve boyundan aşağısı felç olan Amerikalı bir askerin evinde denendi. Toyota tarafından üretilen İnsan Destek Robotu (HSR), emekli askerin günlük faaliyetlerine yardımcı olurken, kapı açma, su ve atıştırmalık bir şeyler getirme görevlerini başarıyla yerine getiriyor. İnternet bağlantısı sayesinde iletişim için de kullanılabilen robotun amacı, insanlara daha fazla özgürlük sağlamak ve hayat kalitesini geliştirmek.

Yapay zekayla donatılmış robot, kameralarıyla çevresini 3 boyutlu olarak algılayabiliyor. Hafif ve yüksek manevra kabiliyetine sahip robot, 3 eklemli esnek el ve kolları sayesinde ince veya kalın nesneleri rahatlıkla tutabiliyor. Kağıt gibi ince nesneleri ise vakum yoluyla kullanıcısına getirebilen robotun bataryası 3 saat dayanıyor.

Bataryası bitmeye yaklaştığında ise en yakındaki prize giderek kendisini yeniden şarj edebilen 135 cm yüksekliğindeki robot, uzaktan kumanda, tablet, akıllı telefon veya sesli komutla kontrol edilebiliyor.

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