Instagram'ın Facebook ve WhatsApp gibi Snapchat'ten kopyaladığı Hikayeler özelliği, geçici olarak fotoğraf ve video gönderileri yapmayı sağlıyor. Dilendiği taktirde profil gönderisi olarak kayıt edilebilen Hikayeler, özellikle Instagram'da popüler olmayı başardı.

Artık yanıtlarda fotoğraf ve video kullanmanın yanı sıra, özel bir yapışkan da emrinizde olacak. Orijinal hikayeyi içeren bu yapışkan yeniden boyutlandırılabilecek ve ekranda istenen noktaya konumlandırılabilecek.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLAR DİKKAT!

Gönderilen yanıtlar, diğer direkt mesajlar gibi kişilerin gelen kutusunda görülecek ve görüntülendikten sonra kaybolacak. Hikayenizden bir ekran görüntüsü alınırsa, fotoğraf ya da videoyla yanıt gelirse, orijinal hikayeyi gönderen kişiye de bir bildirim gidecek.

Fotoğraf ve videoyla yanıt özelliği iOS ve Android için Instagram'ın 10.28 sürümüyle kullanılabiliyor.