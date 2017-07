Sony'nin yaptığı açıklamayla oyunları satın almadan, sisteme indirmeden PlayStation 4 konsollarda ve PC'de oynamak mümkün olacak. Bugüne dek PlayStation 3 ve önceki nesil oyunları içeren PS Now adlı hizmet, artık PS4 oyunlarını da kataloğa aldı.

YENİ OYUNLAR YOLDA

Ayda 20 dolar ücretle kullanılabilen PS Now'da artık 20 adet PS4 oyunu mevcut. Bunlar arasında Killzone Shadow Fall, WVE 2K16, Darksiders II Deathinitive Edition ve God of War 3 Remastered da yer alıyor.

Sony, kataloğa PS4 ve PS3 oyunları eklemeyi sürdüreceğini de belirtirken, bundan sonra 2K, Capcom, Codemaster ve Sony'nin oyunları listeye girecek.

PS NOW İÇİN PC GEREKSİNİMLERİ

PlayStation Now'ı Windows'lu bilgisayarlarda kullanmak için tavsiye edilen sistem gereksinimlerinin başında Windows 7 SP1, Windows 8.1 ya da Windows 10 kurulumu geliyor. 3,5 GHz Intel Core i3 ya da 3,8 GHz AMD A10 ya da daha hızlı bir işlemci, 300 MB ve üstü depolama alanı, 2 GB bellek, ses kartı ve USB yuvası da gerekiyor. USB'den takılan adaptör ile PlayStation 4 oyun kolları sisteme eklenebiliyor.

SİSTEMDEKİ PS4 OYUNLARI LİSTESİ

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

