Şirketin web sitesinden duyurduğu indirim, sadece yaz boyunca geçerli olacak ve donanımların yanında, oyunları da kapsayacak. İkinci indirimle yüzde 33 düşen fiyat, toplam sanal gereçklik mâliyetini de iyi yönde etkiledi.

TÜM SİSTEM BİN DOLARDAN UCUZA GELİYOR

Geçen yıl oyun oynanabilecek düzeyde bir PC toplamak ya da satın almak, yanına da Oculus Rift ve oyun eklemek, 1.500 dolar manasına geliyordu. Bu indirimle, tüm bunları 1.000 dolar ve altına gerçekleştirmek mümkün.

Bir Kickstarter projesi olarak başlayan ve kitle fonlamayla hayata geçen, daha sonra da Facebook tarafından satın alınan Oculus'un belirlediği bu indirim ve önceki fiyat düşüşünün arkasında, muhtemelen birden fazla sebep yatıyor. Elbette, bunun başında insanların ilgisinin azalması geliyor.

SuperData'daki analistler Rift'in şubattan bu yana 240 bin adet satıldığını tahmin ediyorlar. Bu sayı, kendisinden ucuz olan PlayStation VR ve pahalı olan HTC Vive ile kıyaslandığında ise yine de geride kalıyor.

BİR SÜRE DAHA KÂR YOK

Geçen ocakta, Oculus kurucu ortağı Palmer Lucky, şirketin 599 dolarlık fiyatla kâr etmediğini söylemişti. Oculus'u satın alan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ise, şubatta şirketinin sanal gerçeklik çalışmalarının bir süre kârlı olmayacağını söyledi. Bundan bir ay sonra da ilk fiyat düşüşü geldi. Bir karşılaştırma olması açısından, oyun konsollarında fiyatın yarı yarıya düşmesi genellikle 3-4 yıl alıyor.

Rift'in fiyatındaki bu düşüş, "Rift 2.0" hazırlıklarıyla da açıklanabilir. Oculus'un 2014'teki CEO'su Brendan Iribe, ikinci modelin ilkinden bir iki sene sonra çıkmasını planladıklarını söylemişti.

Oculus, ekimde yapacağı dördüncü yıllık Connect etkinliğinde yeni bir ürün tanıtabilir. Geçen yılki toplantıda, Rift'in kablosuz bir prototipini görücüye çıkaran şirket, kişinin hareketlerini PC'deki kameralar yerine, cihaza yerleştirilen algılayacılarla yapmıştı.

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