Q6, bugüne dek sadece G6'da bulunan FullVision özelliğine sahip. Böylece telefonun 5,5 inç büyüklüğündeki ekranı 18:9 görüntü oranında ve neredeyse çerçevesiz bir tasarımı var. Ekran çözünürlüğü ise LG tarafından Full HD+ olarak adlandırılıyor. Bu da, 2.160x1.080 piksel olmasından kaynaklanıyor. G6'nın çözünürlüğü ise 2.880x1.440 pikseldi.

Q serisinin yeni modeli olarak konumlandırılan Q6, 3 GB bellek, 32 GB depolama ile aslında serinin tam ortasında konumlandırılıyor. Özellikleri benzer kardeşlerinden Q6+, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanına, Q6α ise 2 GB bellek ve 16 GB depolama alanına sahip olacak. Bunun dışında üç model sadece renkleriyle ayrılacak.

Telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bunun yerine G6'da kullanılan şirkete ait yüz tanıma teknolojisinden faydalanılacak.

Serinin tüm cihazları Qualcomm Snapdragon 435 adlı giriş seviyesi işlemciyi kullancaklar. G6'da ise güçlü Snapragon 821 işlemcisi yer alıyordu.

Telefonda G6'daki çift objektifli kameranın yerini de tek objektifli, 13 MP'lik bir kamera almış. 3.000 mAh kapasiteli pil 3.300 mAh'lik pile göre büyük bir düşüş değil, fakat pili hızlı tüketen G6'ya göre daha iyi optimize edilmiş olmasını umuyoruz.

Q serisi, ağustostan itibaren Avrupa, Amerika ve Asya'da piyasaya çıkacak. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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