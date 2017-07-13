Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:27:15 | Güncelleme: 12:27:20
HABERTURK.COM
ABD'li teknoloji şirketleri, Ağ Tarafsızlığı Gününde, aynı adlı ilkeyi ortadan kaldıracak yasa teklifine karşı birleşti. Web'in mucidi olan Tim Berners Lee de dahil birçok kişi, her bağlantının eşit tutulmasını, dolayısıyla alınan farklı hizmetler için farklı ücretler ödemeyi reddediyor
ABD'deki Ağ Tarafsızlığı (Net Neutrality) tartışmaları dün (12 Temmuz) Ağ Tarafsızlığı Gününde yeniden alevlendi. Federeal İletişim Komisyonunun (FCC) önerdiği yasa tekliflerine karşı Google, Facebook, Amazon, Reddit gibi şirketler aynı safta protesto ediyor.
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Ağ Tarafsızlığı kavramını anlatmanın en basit yolu şu: Düşünün ki, Facebook'a girdiğinizde internet paketiniz bunu kapsamıyor diyerek ek para ödemeniz istenecek. Sonra YouTube için biraz daha, Steam'de oyun oynayabilmek için biraz daha...
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Protesto, ciddi boyutlara ulaştı. FCC, sadece dün 550 binden fazla yorum aldı. Bugüne dek alınan yorum sayısı ise 6 milyon 300 bin. Ayrıca binlerce kişi FCC merkezini telefonla aradı.
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Peki teknoloji devleri neden bunu istemiyorlar? Bu şekilde onlar da daha çok kazanmazlar mı?
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(Fotoğraf: FCC Başkanı Ajit V. Pai)
Aslında işletme açısından düşünülürse, giriş uygulaması yaptığınız her yer, eninde sonunda daha az kişiye hizmet eder. Örneğin Facebook için bunu yaparsanız, oraya daha az kişi gelir ve sonunda reklam gösterecek kişi sayısı da azalır. Bu da Facebook'un gelirini azaltır.
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Şirketler elbette sadece bunun için protesto etmiyorlar. İşte Web'in yaratıcısı Tim Berners-Lee'nin ve teknoloji şirketlerinin konu hakkındaki görüşleri...
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TIM BERNERS LEE
"Ağ Tarafsızlığı'nı kaybedersek, bildiğimiz interneti kaybederiz."
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"Nasıl bir web istiyorsunuz? İnternetin kazanan ve kaybedenlerini kablo şirketlerinin (İnternet servis sağlayıcılarının) belirlemesini mi istersiniz?"
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"Hangi fikirlerin okunacağını, hangi yaratıcı fikirlerin başarılı olacağına, hani yeniliklerin hayatımıza gireceğine kablo şirketleri karar versin mi istersiniz?
Ben böyle bir web istemiyorum."
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GOOGLE
Ağ Tarafsızlığı konusunda bir açıklama yayınladılar. Şirket, protesto edenlerin "seslerinin duyulmasını" ümit ediyor.
Açıklamada, "Ağ Tarafsızlığı'nın da sayesinde, açık internet büyüyerek seçim, rekabet, yenilikçilik, özgür ifade ve fırsatın eşsiz bir kaynağı oldu. Ve bu şekilde de kalmalı." ibaresi dikkat çekti.
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FACEBOOK
Şirket özel bir şey yapmasa da, kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg kişisel hesabında bir not paylaştı.
Zuckerberg, "Şu anda, FCC'nin geçerli olan kuralları internetin herkes için açık bir platform olmasını sağlıyor. Facebook olarak bu kuralların arkasındayız. Ayrıca Ağ Tarafsızlığı'nı korumak için Kongre üyeleri ve haricindeki herkesle çalışmaya açığız." dedi.
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FCC KOMİSYONERİ MIGNON CLYBURN
Demokrat Parti üyesi Clyborn, yasaları hazırlayan FCC'de görev yapıyor ve Ağ Tarafsızlığı'nı savunuyor. Yayınladığı açıklamayla "Bugün, açık ve serbest bir internetin demokrasiminizin ana prensiplerinden birisi olduğuna inananlarla aynı taraftayım" dedi ve ekledi: "(Ağ Tarafsızlığı'nın) faydaları ekonomimiz ve dünya üzerinde hissedilebilir."
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TWITTER
Şirket Ağ Tarafsızlığı'nı savunan bir blog yazısı yayımladı. Yazıdan bir kısım: "Ağ Tarafsızlığı, girişim ve kuruluşların pazara serbest girişi, küresel müşterilere erişimi ve rekabetçilik konusunda temel unsurdur. Rekabet edebilmek için büyük olmanızı gerektirmez."
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AMAZON
İlk bakışta fark etmesi biraz zor olsa da, Amazon ana sayfasına koyduğu bir görselle destek oldu. "Ağ Tarafsızlığı Nedir? Daha Fazlasını Öğrenin" yazan görsele tıklayanları da İnternet Birliği'nin "Açık İnterneti Kurtarın" adlı yazısı ve durumu anlatan videosunun olduğu sayfasına yönlendirdi.
Sitede "İnternet Özgürlüğünü Koruyun. Ağ Tarafsızlığını Savunun. Harekete Geçin." yazan bir alan açan Netflix de tıklayanları İnternet Birliği sayfasına yönlendirdi.
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REDDIT
Olaya farklı bir açı getiren Reddit, yavaş yüklenen bir açılır pencerede "İnternet yavaşken daha az eğlenceli, değil mi?" yazarak, Ağ Tarafsızlığı kalkarsa olabileceklerin simülasyonunu yaptı.
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Teknoloji sayfası ise "Üzgünüz, teknoloji sayfasına internet paketinizde olmadığı için erişemiyorsunuz. Ek bir ücret ödeyerek bu uyarıyı geçebilirsiniz." yazısıyla açıldı. Altında ise "Tamam, şaka yaptık. Fakat Ağ Tarafsızlığı'nı kaybederseniz başınıza bu gelecek. Büyük Kablo sansürünü durdurmak için buraya tıklayarak kanun yapıcılara ve FCC'ye ulaşabiliriniz." ibaresi yer aldı.
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MOZILLA
Uzun süredir Ağ Tarafsızlığı'nı destekleyen Mozilla, 12 Temmuz dolayısıyla dokuz saatlik bir video yayımladı. Videoda, Ağ Tarafsızlığı yanlısı yorumlar okundu.
Ana sayfadaki kısa bir mesajla ziyaretçilerini "Serbest ve açık bir interneti desteklemek için" Kongre'ye yazmaları çağrısında bulundu.
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OKCUPID
"FCC'nin Ağ Tarafsızlığı'nı yok etmesini engelleyin" mesajı yayımladı.
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IMGUR
Sitenin üst kısmında "İnterneti koruyun, FCC'ye yazın" banner'ı yayımladı.
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TWITCH
Sitede "Ağ Tarafsızlığı kurallarının ortadan kalkmasını engelleyin" yazılı bir alan açtı.
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SPOTIFY
"Ağ Tarafsızlığı'nı korumak için savaşın" yazan bağlantı ile insanları İnternet Birliği'nin sayfasına yönlendirdi.
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TUMBLR
Bu konuda yakın zamana kadar nedense sessiz olan şirket, protestonun bir parçası oldu ve bir bildiri yayımladı: "FCC'nin yeni başkanı, uğrunda savaştığınız ağ tarafsızlığı korumasını ortadan kaldırmak istiyor."
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DROPBOX
Destek bildirisi yayınladı: "Bu eylem gününde, Dropbox'ın nerede durduğunu net olarak ifade etmek istiyoruz: Kesinlikle rekabeti, seçimi ve yenilikçiliği teşvik eden, açık ve özgür bir internet istiyoruz."
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TRIPADVISOR
Ana sayfada bir değişiklik yapmadı ama tweet attı: "İnternette trafik tampon tampona trafik gibi yavaş şeritte. Gelin interneti hızlı tutalım."
Ana sayfada şirketin CEO'su Blake Irving'in mesajına yer verildi: "Dünyaya bunca refah ve özgürlük getiren internetin ruhuna değer veriyorsanız, lütfen GoDaddy ile aynı safta yer alarak hemen bilgi alın ve harekete geçin."
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OPERA
Bir bildiri yayımladı: "Web siteleri, internet toplulukları ve sizin gibi kullanıcılarla el ele vererek Ağ Tarafsızlığı'na olan tehdide karşı çıkan sese katılın."
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BITTORRENT
Torrent istemcisi d Fight For Future'un ana sayfa mesajına katıldı. Ziyaretçiler, Ağ Tarafsızlığı'nı ortadan kaldıracak kanunları protesto için FCC'ye bir mesaj gönderme ekranıyla karşılandı.
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EXPEDIA
Ana sayfa mesajıyla ziyaretçileri İnternet Birliği'nin sitesine yönlendirdi.
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CHANGE.ORG
"Ağ Tarafsızlığı'nı koruyun" dilekçesini ana sayfasına koydu.
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NEW YORK, SAN FRANSISKO, ŞİKAGO VE 50'DEN FAZLA ŞEHRİN VALİSİ
FCC Başkanı Ajit Pai'ye bir mektup yazarak, "2015 Açık İnternet Kanunu'nu koru ve uygula. Ağ Tarafsızlığı korumalarını kaldırmak, ciddi bir şekilde Amerikan yenilikçiliğini boğma ve ülkenin dört bir yanındaki yerel ekonomilere zarar verme riski taşıyor." dediler.
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EFF
Aktivit grup, bir "Engellendi" mührünü siteye yerleştirdiler. Uyarının altında AT&T ile dalga geçen Atcast adlı uydurma bir internet servis sağlayıcının 199,99 dolara her şeyi açabileceğiniz bir paket reklamı yer aldı.