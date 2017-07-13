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FACEBOOK

Şirket özel bir şey yapmasa da, kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg kişisel hesabında bir not paylaştı.

Zuckerberg, "Şu anda, FCC'nin geçerli olan kuralları internetin herkes için açık bir platform olmasını sağlıyor. Facebook olarak bu kuralların arkasındayız. Ayrıca Ağ Tarafsızlığı'nı korumak için Kongre üyeleri ve haricindeki herkesle çalışmaya açığız." dedi.