TEKNOLOJİ

Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti

13 Temmuz 2017 Perşembe, 10:27:15 HABERTURK.COM

ABD'li teknoloji şirketleri, Ağ Tarafsızlığı Gününde, aynı adlı ilkeyi ortadan kaldıracak yasa teklifine karşı birleşti. Web'in mucidi olan Tim Berners Lee de dahil birçok kişi, her bağlantının eşit tutulmasını, dolayısıyla alınan farklı hizmetler için farklı ücretler ödemeyi reddediyor

  • 1 Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
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    ABD'deki Ağ Tarafsızlığı (Net Neutrality) tartışmaları dün (12 Temmuz) Ağ Tarafsızlığı Gününde yeniden alevlendi. Federeal İletişim Komisyonunun (FCC) önerdiği yasa tekliflerine karşı Google, Facebook, Amazon, Reddit gibi şirketler aynı safta protesto ediyor.

     

  • 2 Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
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    Ağ Tarafsızlığı kavramını anlatmanın en basit yolu şu: Düşünün ki, Facebook'a girdiğinizde internet paketiniz bunu kapsamıyor diyerek ek para ödemeniz istenecek. Sonra YouTube için biraz daha, Steam'de oyun oynayabilmek için biraz daha...

     

  • 3 Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
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    Protesto, ciddi boyutlara ulaştı. FCC, sadece dün 550 binden fazla yorum aldı. Bugüne dek alınan yorum sayısı ise 6 milyon 300 bin. Ayrıca binlerce kişi FCC merkezini telefonla aradı.

     

     

     

  • 4 Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
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    Peki teknoloji devleri neden bunu istemiyorlar? Bu şekilde onlar da daha çok kazanmazlar mı?

     

     

     

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  • 5 Teknoloji dünyası, Ağ Tarafsızlığı yasasına karşı birleşti
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    (Fotoğraf: FCC Başkanı Ajit V. Pai)

    Aslında işletme açısından düşünülürse, giriş uygulaması yaptığınız her yer, eninde sonunda daha az kişiye hizmet eder. Örneğin Facebook için bunu yaparsanız, oraya daha az kişi gelir ve sonunda reklam gösterecek kişi sayısı da azalır. Bu da Facebook'un gelirini azaltır. 

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