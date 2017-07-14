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TEKNOLOJİ

BMW otomobillere Skype müjdesi

Microsoft ile işbirliği yapan BMW, iDrive adlı sisteme sahip modellerde, görüntülü görüşme yapmaya yarayan Skype yazılımını da kullanıma sunacak

14 Temmuz 2017 Cuma, 13:27:14 Güncelleme: 13:30:00 HABERTURK.COM

Otomobil şirketleri artık teknoloji şirketleriyle birebir çalışıyor, kendi teknoloji departmanlarını kuruyor ve hatta, teknoloji şirketlerini satın alarak otomotiv teknolojileri geliştiriyorlar.

Microsoft'un duyurduğu yenilik de, bu kadar büyük olmasa da, önemli bir adım. Şirketin Skype for Business adlı iş dünyasına özel telefon hizmeti, yakında iDrive'lı BMW otomobillerde kullanılabilecek.

BMW'nin bilgi ve eğlence sistemi olan iDrive'a otomobillerdeki ekranlar üzerinden erişiliyor ve harita, müzik, klima gibi özellikler sunuyor.

Skype for Business, Amazon ve Google ile rekabet halinde bir hizmet. Amazon, Chime adlı video konferans sistemini şubatta tanıtmıştı. Google ise Hangouts adlı sohbet yazılımının video ve sohbet özelliğini iş dünyasına açmıştı.

SONRAKİ AŞAMA SESLİ ASİSTAN OLABİLİR

BMW'nin iDrive gibi sistemlerinde Google ve Amazon'un bu aralar popüler olan sesli asistan hizmetleri yer almıyor. Ancak, Google'ın Android Auto'ya odaklanması ve Fiat gibi otomotiv şirketleriyle işbirliği yapması, bu durumun yakında değişeceğini işaret ediyor.

Microsoft ise BMW araçlarına bu özelliği ekleyerek, yöneticilerin otomobilden iş toplantılarına katılabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Zira yazılım hem internet üzerinden aram hem de video konferans özelliğine sahip.

İlk aşamada Almanya, Fransa ve İngiltere'de kullanıma girecek olan özellik, daha sonra başka ülkelerde de devreye alınacak. Fakat bu ülkeler hakkında bilgi verilmiyor.

 

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