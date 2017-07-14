Özçekim için sanat sergisindeki eserleri domino gibi yıktı

Selfie’den ya da Türkçe tanımıyla özçekimden sebep hayatını kaybedenlerin sayısı, köpekbalığı saldırısıyla kaybedenlerin sayısını geçtiğimiz yıl aşmıştı. Geçtiğimiz yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 126 yıllık bir heykele tırmanan ve özçekim yaparken kendisiyle birlikte heykeli düşüren kişiyle birlikte özçekim kazaları tarihi ve sanat eserlerle de anılmaya başlandı. (Heykel paramparça oldu!)

Los Angeles’ta yer alan 14th Factory adlı sanat sergisinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda 200 bin dolarlık (yaklaşık 700 bin TL’lik) zarar ortaya çıktı. Bir kadın sanat eserinin dibinde özçekim yapmak isteyince eserin sergilendiği standı devirdi. Şanssızlık ise bu noktadan sonra büyüyerek ilerledi. Çünkü stantlar domino taşı gibi sıralandığı için sergideki eserler de bir bir devrildi.

İşte o anlar kameralara böyle yakalandı.