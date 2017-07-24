Ülkedeki telefonların yüzde 95'inde bulunan KakaoTalk adlı uygulamayla meşhur olan Kakao, daha sonra diğer alanlara da girdi.

UBER'E RAKİP ÇIKARDI LİDER OLDU

Uber'e rakip bir ulaşım uygulaması olan Kakao Mobility ile ayda 50 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve pazar lideri oldu. Buna karşın, haziran sonunda şirketleri ayıran Kakao, bu girişimi için 437 milyon dolar da yatırım aldı.

Şirketin bi çalışma alanı da yapay zeka. Bu yeni anlaşmayla, Hyundai ve Kia'nın belirli otomobilleri için sesli asistan teknolojisi geliştirecek olan Kakao, otomobil kullanırken restoran, benzin istasyonu gibi konum bazlı bilgilere, web aramalarına, otomobille ilgili verilere ya da eğlence sistemine erişimi kolaylaştıracak.

Kakao I adlı teknoloji, görüntü tanıma, metni sese çevirme, doğal ddil işleme ve sohbet robotları (chatbot) için de kullanılabiliyor. Kakao, bu hizmetini yazılımcılara açık hâle getirerek, daha fazla özelliğin geliştirilmesinin de önünü açacak.

SIRADA SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL VAR

Şirket, ayrıca sürücüsüz otomobil üzerinde çalışıyor, fakat bu konuda Hyundai ve Kia ile bir ortaklık söz konusu değil.

Hyundai de sürücüsüz otomobil için çalışmalara ilk başlayan otomotiv şirketlerinden birisi. Bu amaçla Samsung'u da geride bırakarak Güney Kore'nin ilk lisansını da alan şirket, aralıkta ilk prototipleri tanıtmıştı. Şirket, yarı sürücüsüz sürüş teknolojisini de geçen ay, hedeflediği süreden erken tanıttı. Sürücüsüz otomobilin piyasaya çıkma hedefi ise 2022 olarak belirtiliyor.

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