Trusted Contacts-Güvenilir Kişiler uygulaması iPhone'da

Google’ın geliştirdiği uygulama aktif olarak kullanıcının bulunduğu yeri daha önceden belirlenmiş güvenilir kişilerle kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlıyor. Trusted Contacts – Güvenilir Kişiler uygulaması daha önce geçtiğimiz yılın sonunda Android kullanıcılarıyla tanışmıştı. Bugün iPhone için Türkçe desteği de olan Güvenilir Kişiler uygulaması olarak App Store’da hayata geçen uygulama son derece kritik bir göreve sahip.

Facebook’un terör saldırıları veya doğal afetler sonrası belirli bölgeler için devreye soktuğu “Safety Check – Güvende misiniz?” uygulamasının farklı bir versiyonu olarak adlandırabileceğimiz uygulama ile sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve ailenizin güvende olup olmadığını takip etmeniz mümkün. Uygulama güvenlik amacıyla geliştirilmiş olsa da buluşmalarda karşılıklı takip özelliği ile organizasyon kolaylığı sağlaması amacıyla da kullanılabilir.

Uygulama ile kullanıcı kendini güvende hissetmediği bir yerde veya durumlarda güvenilir olarak belirlenen kişilere 5 dakika ile 1 saat aralığında otomatik olarak konumunu gönderebiliyor. Güvenilir Kişiler uygulamasının en önemli özelliklerinden biri internet olmadan da çalışabilmesi, diğeri ise telefonunuzun pili bitse bile konumu yayınlayabilmesi.

Goolge, uygulamanın iOS versiyonunu duyurdu ancak Android versiyonuna yeni özellikler ekleyerek güncellemeyi de ihmal etmedi. Uygulamanın resmi açıklaması da kullanım adına fikir verebilir.

Güvenilir Kişiler, sevdiklerinizle aranızda doğrudan paylaşım hattı sağlayan kişisel bir güvenlik uygulamasıdır.

En yakın arkadaşlarınızı ve ailenizi güvenilir kişi olarak ekleyin.

Güvenilir kişilerinizin konumunuzu istemesine izin verin. Her şey yolundaysa isteği reddedebilirsiniz. Yanıt veremeyecek durumdaysanız, bilinen son konumunuz özel bir zaman aralığında otomatik olarak paylaşılır (İnternet bağlantınız olmadığında veya telefonunuzun pili bittiğinde bile çalışır).

Kendinizi güvende hissetmediğinizde veya acil bir durum yaşadığınızda konumunuzu önceden paylaşın.

Google Haritalar ile entegrasyon sayesinde, seçili kişilerle kalıcı olarak konum paylaşımını etkinleştirebilir ve onları doğrudan Google Haritalar'da bulabilirsiniz.

Güvenli Kişiler özelliği; internet bağlantınızın olup olmaması fark etmeksizin, acil durumlarda ya da içinizin rahat etmesini istediğiniz zamanlarda yani en çok ihtiyaç duyduğunuz anlarda, en çok değer verdiğiniz kişilerle aranızda bağlantı kurar.

GÜVENİLİR KİŞİLER’İ APPSTORE’DAN İNDİRİN

GÜVENİLİR KİŞİLER’İ GOOGLE PLAY’DEN İNDİRİN

google

AppStore

uygulama

teknoloji

iphone

ios

güvenilir kişiler

trusted contacts

Google Play