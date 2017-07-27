Facebook TV özelliğini tanıtacak! Ne zaman yayına giriyor? Hangi diziler ve programlar olacak?

Bloomberg'in haberine göre, şirket, ortaklarından orijinal içeriklerin ilk bölümlerini talep etmeye başladı. Bunların kısa ve düşük mâliyetli programlar olduğu söylenirken, sosyal ağ bütçeli yapımlar da hazırlıyor.

70 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKLAM PASTASI

Facebook, projenin yaklaşık bir ay önce hazır olmasını beklerken, çeşitli gecikmeler yüzünden süre uzadı. 70 milyar dolarlık TV reklam pastasından pay almak isteyen şirket, TV özelliğini kullanıcıların sayfalarında videolardan ayrı bir bölümde görüntüleyecek.

Yeni video bölümü, 2 milyar kullanıcıya Facebook'un hazırladıklarının yanı sıra, kullanıcıların oluşturduğu içerikleri de sunacak. Şirket, YouTube'dan daha gelişmiş bir içerik sunmayı hedefliyor, ancak bu içeriklerin de Netflix, HBO, Showtime gibi şirketlerin yapımlarının düzeyinde olmayacağı düşünülüyor.

Facebook, TV çalışması için 2016'da CollegeHumor'un kurucusu Ricky Van Veen, eski MTV yöneticisi Mina Lefevre gibi isimleri işe aldı. Şirketin iş ortaklarından bazıları Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN, Vox Media bulunuyor.

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