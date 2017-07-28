Destiny 2 piyasaya çıkış tarihi, özellikleri, sistem gereksinimleri

Bungie, haftanın başında konsol oyuncuları için Destiny 2'nin beta sürümünü tamamladı. Fakat PC oyuncuları da ne zaman oynayabileceklerini merak ediyorlar. Oyunun PC için çıkış tarihi de belli oldu. Önsipariş eden PC oyuncuları, 28 Ağustos'ta Destiny 2'yi oynayabilecekler.

Beta, bundan bir gün sonra herkese açılacak ve 31 Mart'a kadar sürecek. Bu gibi betalarda son dakika eklentilerine sahip olma şansı da var. İçerik açısından, konsoldaki beta ile oyunun aynı dilimini oynatacakları söyleniyor. Böyle olursa, ilk hikaye görevi "Homecoming",, Inverted Spire saldırısı ve yeni 4v4 Crucible oyun modları bulunacak.

Bungie ayrıca Destiny 2 için PC gereksinimlerini de yayımladı. Ayrıca, beklerken Battle.net hesabınızı da Bungie hesabınıza bağlayabilirsiniz.

Önerilen teknik özellikler

Intel Core i5-2400 ya da AMD Ryzen R5 1600X işlemci

Nvidia GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 390 ekran kartı

8 GB depolama alanı

Asgarî teknik özellikler

Intel Core i3-3250 ya da AMD FX-4350 işlemci

Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB ekran kartı

6 GB depolama alanı

Destiny 2 ne zaman çıkacak?

Destiny 2, 6 Eylül'de PS4 ve Xbox One için, 24 Ekim'de ise PC için çıkacak.

Destiny 2

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