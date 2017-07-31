Samsung, Intel'i geçti. 20 yıllık dünyanın en büyük çip üreticisi unvanını elinden aldı

Intel, geçen haftaki ikinci çeyrek açıklamasında tahminlerin üzerine çıkarak başarı elde etti, ancak diğer yandan başka bir gelişme yaşandı. Güney Koreli Samsung, 20 yıldan uzun süredir dünyanın en büyük çip üreticisi olan Intel'i geride bırakarak unvanını elinden aldı.

Samsung'un çeyrek açıklaması ise çip üretiminde cirosunun 15,8 milyar dolar, faaliyet gelirinin ise 7,2 milyar dolar olduğunu gösterdi. Samsung'un çip birimdeki bu yükseliş, çoğunlukla belleklerden kaynaklanıyor. Bellek yongaları, fiyatları artıran küresel arzdaki azalma nedeniyle sıkıntı çekiyor. Bu çipler, telefonlarda, bilgisayarlarda, veri merkezlerinde ve nesnelerin interneti için kullanılan ufak ürünlere kadar her cihazda kullanılıyor.

YATIRIM BÜYÜDÜKÇE RİSK DE BÜYÜYOR

Intel'in son çeyrek için 14,8 milyar dolar gelir, 3,8 milyar dolar faaliyet geliri açıkladı. Intel'in bellek işi gerçekten de son derece hızlı büyüyor, ancak Samsung'la karşılaştırıldığında bu büyüme neredeyse mikroskobik: 874 milyon dolarda, yıllık %58 artış var.

Her iki şirket de artan cihaz sayısıyla büyüyecek olan bellek pazarına ciddi yatırım yapıyorlar. Samsung, Güney Kore'deki tesisine 18,6 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, Intel'in harcadığından çok daha fazla. Dolayısıyla ileride bellek pazarında bir sıkıntı yaşandığında, en büyük zararı görme ihtimâli Samsung'a ait.

Intel

samsung

çip

BELLEK

mobil

Nesnelerin interneti