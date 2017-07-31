Facebook Hikayeler özelliğine 'herkese açık' paylaşım desteği ekledi

Herkese açık hikaye paylaşımı, arkadaş listenizden daha büyük bir kitleye ulaşabilmeyi sağlar. Yeni özellik ile ünlüler ve internet fenomenleri de daha çok kişiye ulaşabilecek. Bu sayede özellik, kendi kullanımını dolaylı yoldan teşvik edecek.

HERKESE AÇIK FACEBOOK HİKAYESİ NASIL GÖNDERİLİR?

Önce ana ekrandaki Hikayeye Ekle düğmesine dokunun ve bir fotoğraf veya video gönderin. Sonra kendi Hikayenizi görüntüleyin ve sağ üstteki üç nokta ile simgelenen 'daha fazla' düğmesine dokunun. Buradan Hikaye ayarlarına girin, Arkadaşlar altından "Herkese Açık"ı seçin.

Artık paylaştığınız hikayeler herkese açık olarak görülebilecek. Hikayenizi görüntüleyenleri görmek için hikayeye dokunmanız yeterli. Buradan arkadaşlarınızın adlarını ve ek takipçilerin sayısını görebilirsiniz.

INSTAGRAM İLE SNAPCHAT'İ GEÇMİŞTİ

Facebook, 250 milyondan fazla günlük kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayelerinin gelişimini gururla paylaşmıştı. Böylece günlük kullanıcı sayısı 166 milyon olan Snapchat'i geride bıraktıklarını gösterdiler. Fakat, Messenger'daki Hikayeler'in kullanımı konusunda elimizde bir bilgi bulunmuyor.

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