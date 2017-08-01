TEKNOLOJİ

En iyi kablosuz kulaklıklar

01 Ağustos 2017 Salı, 18:15:11 HABERTURK.COM

Apple, AirPods'u tanıttıktan sonra tamamen kablosuz kulaklıklar bir anda moda oldu. Mikrofon ile sesli görüşme, şarj edebilen kutu, uygulamayla kaybedince bulma, suya dayanıklılık, spor ölçümleri gibi özellikleriyle en iyi seçenekleri bir araya getirdik

  • 1 En iyi kablosuz kulaklıklar
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    Bragi Dash Pro

    Bragi Dash Pro, tek şarjla 4,5 saate kadar çalışıyor. Su geçirmez özelliğiyle yüzerken sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

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    Ayrıca Bragi uygulamasını satın alarak birçok özelliğini aktif edebilirsiniz. Ürünü alan herkese, Bragi uygulaması 1 ay boyunca ücretsiz.

  • 3 En iyi kablosuz kulaklıklar
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    Bragi Dash Pro, kullanıcılara 4 GB depolama alanı sunuyor.

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    Müzik dinlerken dışardaki gürültüyü en aza indirir ve spor algılayıcıları sayesinde, adım, nabız ve hız ölçer.

     

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  • 5 En iyi kablosuz kulaklıklar
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    Jabra Elite Sport

    Hear Through özelliğiyle çevredeki gürültülerin bir kısmını filtreler. Böylece kulağınızda Jabra Elite Sport ile yolda yürürken ya da spor yaparken çevredeki taşıtların seslerini duymaya devam eder ve kazalardan korunursunuz.

     

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