TEKNOLOJİ
En iyi kablosuz kulaklıklar
01 Ağustos 2017 Salı, 18:15:11 | Güncelleme: 19:09:04
HABERTURK.COM
Apple, AirPods'u tanıttıktan sonra tamamen kablosuz kulaklıklar bir anda moda oldu. Mikrofon ile sesli görüşme, şarj edebilen kutu, uygulamayla kaybedince bulma, suya dayanıklılık, spor ölçümleri gibi özellikleriyle en iyi seçenekleri bir araya getirdik
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Bragi Dash Pro
Bragi Dash Pro, tek şarjla 4,5 saate kadar çalışıyor. Su geçirmez özelliğiyle yüzerken sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.
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Ayrıca Bragi uygulamasını satın alarak birçok özelliğini aktif edebilirsiniz. Ürünü alan herkese, Bragi uygulaması 1 ay boyunca ücretsiz.
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Bragi Dash Pro, kullanıcılara 4 GB depolama alanı sunuyor.
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Müzik dinlerken dışardaki gürültüyü en aza indirir ve spor algılayıcıları sayesinde, adım, nabız ve hız ölçer.
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Jabra Elite Sport
Hear Through özelliğiyle çevredeki gürültülerin bir kısmını filtreler. Böylece kulağınızda Jabra Elite Sport ile yolda yürürken ya da spor yaparken çevredeki taşıtların seslerini duymaya devam eder ve kazalardan korunursunuz.
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Kutusu, kulaklıkları kaybetmenizi önlemesinin yanında, onları şarj da edebilir.
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Mikrofonu sayesinde telefonla da konuşabileceğiniz cihaz, Jabra Sport Life uygulamasıyla spor koçunuz olacak.
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3 metreye kadar su geçirmeyen kulaklık, terlemeye de dayanıklı. Elite Sport tek şarjla 3,5 saate kadar kullanılabiliyor.
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Bragi Dash
Bu minik cihazların en büyük problemi ne zaman biteceğini tam olarak kestirememek. Bragi Dash ise üzerindeki LED lambalarla pil durumunu her an görmenizi sağlıyor. 4 GB depolama alanına 1.000 adet şarkı sığdıram cihaz, tek şarjla 3 saate kadar kullanılabiliyor.
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Nabız, kalori ve adım sayar olmasının yanında, 1 metre derinliğe kadar suya da dayanıklı.
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Doppler Labs Here One
Özelliklerden çok ses seviyesiyle dikkat çeken Doppler Labs Here One kulaklıklar, aktif gürültü önleme ile tam sessizlik sağlayabiliyor ve dış seslerin müziği etkilemesini önlüyor.
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Ancak bu teknoloji pilin çabuk bitmesine sebep oluyor. Cihaz, tek şarjla 2 saate kadar çalıştırılabiliyor.
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Apple AirPods
Bu ürünü tanıtarak sahne ışıklarını kablosuz kulaklıklara çeviren ve onların popüler olmasını sağlayan Apple, aynı zamanda kaybolur mu endişesini de aklımıza sokmayı başardı.
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Neyse ki AirPods’u takip edebilen uygulamayı tanıttılar. Kulaklıkların onları şarj edebilen kutu, kulağa takılı olup olmadığını anlayarak otomatik eşleşme, iki kez dokunarak Siri’yi etkinleştirme gibi benzerlerinden farklı özellikleri dikkat çekiyor.
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Tek şarjla 5 saate kadar çalışabilmesi de etkileyici.
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Erato Apollo 7
Küçük ve hafif bir model arayanlara hitap eden Erato Apollo 7, dört renk seçeneği ile geliyor. Mobil uygulamasını indirip, telefonunuzdaki müzikleri dinleyebileceğiniz cihaz, 3 saate kadar müzik dinleme ve 4 saate kadar da telefon görüşmesi yapmayı sağlıyor.
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Mikrofonu ile Siri ve Google Assistant gibi asistanları kolayca kullanabilirsiniz.
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Auvisio ZX-1658
Tek şarjla 3,5 saat kullanabileceğiniz ZX-1658, spor yapanlar için yetersiz olan Auvisio ZX-1658, günlük kullanım için gayet uygun. Kutusundaki şarj özelliği kadar, farklı boyutlardaki ek başlıklar çıkması da başarılı.
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Samsung Gear IconX
Samsung’un kablosuz kulaklığı hem günlük kullanım hem de spor yapanlar için uygun.
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9 saate kadar çalışabilmesiyle öne çıkan ürün, 4 GB depolama alanıyla herhangi bir cihaza bağlı olmadan da kullanılabiliyor.
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Çevresel ses moduyla araç seslerini filtrelemeden gürültüleri önleyen kulaklık, dokunmatik kontrolleriyle de şıklığı yakalıyor.
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Motorola VerveOnes +
İki kulağınızda da birer Bluetooth kulaklık varmış gibi görünmenizi sağlayan bu kulaklıklar, aslında Binatone adlı bir şirketin lisanslı ürünleri.
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Suya ve tere dayanıklı cihaz, tek şarjla 12 saate kadar kullanılmasıyla rakiplerine fark atıyor.
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Mikrofon ile telefon görüşmeleri yapabileceğiniz, VerveOnes+ özel uygulamasıyla kaybolduğunda da harita üzerinden takip edilerek bulunabilmeyi sağlıyor.