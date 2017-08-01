En iyi kablosuz kulaklıklar

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Erato Apollo 7

Küçük ve hafif bir model arayanlara hitap eden Erato Apollo 7, dört renk seçeneği ile geliyor. Mobil uygulamasını indirip, telefonunuzdaki müzikleri dinleyebileceğiniz cihaz, 3 saate kadar müzik dinleme ve 4 saate kadar da telefon görüşmesi yapmayı sağlıyor.