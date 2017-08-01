samsung kapaklı
TEKNOLOJİ

Samsung SM-W2018'de iki ekran olacak! İşte özellikleri ve fotoğrafı...

Samsung'un yeni amiral gemisi çift ekranlı olacak

Güney Koreli teknoloji devinin geçen yıl tanıttığı SM-W2017'nin devamı niteliğindeki model, iki adet Full HD ekrana sahip

01 Ağustos 2017 Salı, 18:57:07 Güncelleme: 18:58:44 HABERTURK.COM

Samsung, yılın ikinci yarısı i çin üst düzey iki Android akıllı telefonu piyasaya çıkartmaya hazırlıyor. Galaxy Note 8'in 23 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor, fakat üreticinin bir başka amiral gemisi telefonu da SM-W2018 olacak. Çin'de satılan SM-W2017'nin devamı niteliğindeki telefon, tıpkı onun gibi kapaklı olacak.

Telefonun özellikleri kısa süre önce ortaya çıktı: Samsung SM-W2018'de Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 64 GB depolama alanı ve en az 6 GB bellek olması bekleniyor. Telefon Full HD çözünürlükte iki adet 4,2 inç ekrana sahip olacak. Üründe 12 MP arka kamera, 5 MP ön kamera yer alacak.

Cihaz, öncülü gibi Çin'de satışa çıkacak. Diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayağı ise henüz belli değil.

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