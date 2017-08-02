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TEKNOLOJİ

IBM ufak bir kartuşa sığdırdığı veriyle dünya rekoru kırdı

IBM'deki mühendisler ufak bir kartuşa 330 TB sığdırmayı başardı

Avuç içi büyüklüğündeki bir kartuşa 330 terabayt sıkıştırılmamış veri depolamayı başaran IBM mühendisleri, yeni bir dünya rekoru kırdılar

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:13:07 Güncelleme: 17:25:02 HABERTURK.COM

Manyetik teyp prototipinde inçkare başına 201 Gigabit, yani yaklaşık 25 GB veri depolanabildi. Böylece kullanımdaki ticarî depolama çözümlerinin alan başı veri saklama kapasitesinin 20 katına ulaşıldı.

Teyp sürücüler, bundan 60 yıl önce icat edildi ve genelde vergi ve sağlık kayıtlarını saklamak için kullanılıyorlar. IBM'in ilk teyp ünitesi, sadece 2 MB veri depolayabiliyordu ve 1 cm'den biraz daha kalın bir bant içeriyordu.

Bu çalışmada, bölgesel kayıt yoğunluğunu artırmak üzere bir süredir işbirliği yaptığı Sony Storage Media Solutions'ın geliştirdiği bir kartuş kullanılmış. Ancak adının kartuş olması sizi yanıltmasın, ufak bir filmden bahsediyoruz.

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