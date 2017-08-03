Asus artırılmış gerçeklik destekli ZenFone AR'yi tanıttı

Bu sayede, telefon sanal gerçeklik uyumlu başlıklara takıldığında gerçekçi bir sanal ortamı görmeyi ve bu ortamla etkileşime geçmeyi sağlayacak.

Artırılmış gerçeklik ise kamera görüntüsü üzerine sanal eklentiler yapılabilmesini sağlıyor. Örneğin kamera bir nesneyi çekerken, ekrana bu nesne ile ilgili bilgiler eklenebiliyor.

İlk kez ocakta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarında (CES) karşımıza çıkan telefonu, Asus sonunda tanıttı. 648 dolar fiyatla Verizon'un satışa çıkardığı telefon, 128 GB depolama alanına sahip.

Asus ZenFone AR, Lenovo'nun Phab 2 Pro modelinden sonra piyasaya çıkan ikinci Tango destekleyen artırılmış gerçeklik destekli akıllı telefon oldu.

Bu özellik sayesinde cihaz etrafını 'görebiliyor'. Kameralar ve algılayıcıların birleşimi ile nesneleri tanıyabiliyor ve ortama sanal nesneler ekleyebiliyor.

Telefonun 5,5 inç büyüklüğünde bir ekranı, Snapdragon 821 işlemcisi, 6 GB belleği, 3.300 mAh kapasiteli pili mevcut. 23 MP çözünürlüklü arka kamerası, sanal ve artırılmış gerçeklik dışında kullanım için de uygun.

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