Huawei akıllı telefon satışında Apple ve Samsung'un ardında geldi

CounterPoint Research'ün raporuna göre, Çin'den sonra Avrupa'da da giderek popüler olan Huawei, dünyanın en çok ikinci akıllı telefon satan markası Apple'a oldukça yaklaştı.

Huawei, geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını yüzde 20 artırdı. Apple ise sadece yüzde 2 büyüdü. Toplam 41 milyon satarak ikinci sırayı koruyan Apple'ın önünde ise Samsung yer alıyor. Samsung ise ikinci çeyrekte önceki yıla göre yüzde 4 artışla satış adedini 77,1 milyondan 80,4 milyona çıkarmış durumda.

ÇİN, DÜNYANIN YARISINA TELEFON SATIYOR

Ancak Apple, gelir konusunda birinci sırayı kimseye bırakmıyor. Rapordaki ilgi çekici bir diğer durum ise Çinli üreticilerin dünyadaki akıllı telefon satışlarının neredeyse yarısını elde etmeleri oldu.

Oppo, 30,5 milyon adet satarak dördüncü sırayı almış durumda. Onu, 24 milyonla Vivo, 23,2 milyonla Xiaomi izliyor. Çin menşeli markaların satışları dünya genelinin yüzde 48'ini ifade ediyor.

Rapora göre 2016'nın ikinci çeyreğindeki 365 milyonluk akıllı telefon satışı, bu yıl yüzde 2 artarak 365 milyona çıkmış.

apple

huawei

samsung

akıllı telefon

oppo

Xiaomi

Vivo