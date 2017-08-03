Facebook, Hikayeler özelliğini masaüstü görünümüne taşımaya hazırlanıyor

Facebook'un özelliği test ettiğini yazan TechCrunch'a göre, şirket özelliği yakın gelecekte devreye alacak.

Ekran görüntüsüne bakılırsa, Facebook ana sayfasının sağ üst köşesinde, genellikle etkinliklerin ve doğum günlerinin gösterildiği alanda karşımıza çıkacak olan Hikayeler'e tıklandığında, fotoğraflarda olduğu gibi tam ekran karşımıza hikaye gelecek.

Şirket, hikayeleri Instagram ve WhatsApp'ta orijinali olan Snapchat'tekinden daha etkili kullanmaya başladı. Artan kullanım sayıları bunu gösteriyor, ancak ekranı aşağı kaydırınca görünmeyecek olmaları gerçekten işe yarayacak mı, göreceğiz.

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