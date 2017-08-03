facebook hikayeler
TEKNOLOJİ

Facebook, Hikayeler özelliğini masaüstü görünümüne taşımaya hazırlanıyor

Facebook, Hikayeler özelliğini masaüstü için test ediyor

Snapchat'ten herkesin kopyaladığı Hikayeler, artık Facebook'u masaüstünde kullananlarca da görülebilecek

03 Ağustos 2017 Perşembe, 20:23:51 Güncelleme: 20:27:08 HABERTURK.COM

Facebook'un özelliği test ettiğini yazan TechCrunch'a göre, şirket özelliği yakın gelecekte devreye alacak.

Ekran görüntüsüne bakılırsa, Facebook ana sayfasının sağ üst köşesinde, genellikle etkinliklerin ve doğum günlerinin gösterildiği alanda karşımıza çıkacak olan Hikayeler'e tıklandığında, fotoğraflarda olduğu gibi tam ekran karşımıza hikaye gelecek.

Şirket, hikayeleri Instagram ve WhatsApp'ta orijinali olan Snapchat'tekinden daha etkili kullanmaya başladı. Artan kullanım sayıları bunu gösteriyor, ancak ekranı aşağı kaydırınca görünmeyecek olmaları gerçekten işe yarayacak mı, göreceğiz.

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