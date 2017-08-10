Yerli ve milli ULAK hizmete ne zaman hazır olacak?

“Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?” tartışmaları yerli baz istasyonu ULAK için artık geride kaldı. Evet, yaptık, başardık. Hem de dünyada bu alandaki 4 önemli telekomünikasyon şirketi; Ericsson, Huawei, Nokia ve ZTE gibi markaların 4.5G baz istasyonlarıyla aynı kalitede hizmet verecek ve yüzde yüz genç Türk mühendislerinin imzasını taşıyan bir ürün ortaya çıkardık. Uzun süre ULAK’ı gündemde tutan birisi olarak bizatihi yerinde test ettim. ULAK üzerinden Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’la konuştum. Sahadaki mühendislerin selamını bakana ilettim, bakanın tebriklerini de mühendislere…

SERİ ÜRETİME GEÇTİ

Şile Tekeköy Turkcell ULAK 4.5G Yerli Baz İstasyonu’nda uzun süredir ULAK testleri devam ediyor. Bu süre zarfında ULAK tam olgunluğa erişmiş ve 6. sürümü (release) ile hizmete hazır hale gelmiş. Turkcell Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile Tekeköy’e gidip, ULAK’ı yerinde inceledik. Savunma Sanayii Müsteşarlığı öncülüğünde geliştirilen ULAK, Aselsan, Netaş ve Argela’nın imzasını taşıyor. Dördüncü ortak olarak Turkcell’i zikretmek gerekiyor. Zira canlı şebekede deneyen, tasarımına katkı sunan, ilgili şirketlere geri bildirimler sağlayarak gelişimini sağlayan ve en başından beri destekçisi olan Turkcell’in de yerli, milli ve özgün bir eserin ortaya çıkmasında önemli payı var. Sezgin, ekim-kasım gibi ULAK baz istasyonlarını çeşitli noktalarda kurmaya başlayacaklarının altını çizerken, Aselsan yetkilileri seri üretime başladıklarını, sene sonuna kalmadan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un siparişlerini teslim edeceklerini söyledi.

3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

ULAK Baz İstasyonu üç bölümden oluşuyor; Aselsan’ın uhdesinde geliştirilen “Uzak Radyo Ünitesi (RRU)”, Netaş’ın imzasını taşıyan “Temel Bant Ünitesi (BBU)” ve Argela mühendislerinin eseri olan iki ünite arasında ve şebeke bağlantısı noktalarındaki “Yönetim Yazılımları”. Turkcell de sahadaki tecrübesi, geri bildirimleriyle Türkiye’nin ilk ve tek yerli makrocell baz istasyonuyla önemli bir başarıya ortak çıkmış oluyor.

Tekeköy’de Turkcell, Aselsan, Netaş ve Argela’nın genç Türk mühendisleri gece-gündüz ULAK’ın başında nöbet tutarak, sorunsuz bir şekilde hizmet verecek konuma gelmesine ciddi katkı sunmuşlar

ULAK 5G İÇİN ALTYAPI OLACAK

Esnek mimari ile tasarlanan, yazılımlarla sürekli güncellenen 4.5G LTE ULAK Baz İstasyonu 5G’nin de altyapısını oluşturacak. Milyarlarca doları sadece Ar-Ge’ye ayıran şirketler karşısında, risk sermayesi konmadan ve sadece devletten küçük sayılabilecek maddi destekle büyük başarı sağlandı. Devamı için daha fazla gayret gerekiyor. Çünkü sıfırdan tasarlanıp, pazara çıkarılan ve milyar dolarlık şirketlerle rekabet etmesi istenen ürünün doğal olarak başlangıç fiyatı rakiplerine göre yüzde 50 daha pahalı. Yurtdışından da sipariş alması beklenen ULAK’ın üretimi arttıkça fiyatı da inecektir.

NASIL TEST ETTİM?

Şile Tekeköy Turkcell ULAK 4.5G Yerli Baz İstasyonu’na vardığımda, direkteki Aselsan’ın beyaz teknoloji kutusu RRU’su, direğin dibindeki konteynerde yer alan Netaş’ın BBU’su ve ikisini yöneten yazılımların sahibi Argela’nın sistemi hakkında bilgi aldım. Download hızı 119,74 mbps (megabit per second), upload hızının da 30,94 mbps olduğunu bizzat gördüm. Sonra ULAK üzerinden Bakan Arslan’ı arayıp, sorunsuz şekilde konuştum. Bakan, 1.472 yerleşim yerine 4.5G mobil iletişim götürecek Evrensel Projesi’nde yüzde 30 yerlilik kriteri olduğunu ve buralarda ULAK kullanılacağını söyledi. Turkcell 2G ve 3G baz istasyonlarını 4.5G seviyesini çıkaracak ve yüzde 10 oranında ULAK kullanacak.

Turkcell Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ile birlikte ULAK’ın hızını test ettik