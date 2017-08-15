Snapchat'in yeni yapay zekası konserlere bakış açımızı tamamen değiştiriyor

Büyük konser ve festivallerden sonra, Snapchat yayınınız muhtemelen arkadaşlarınızın parça parça parçalanmış, o an söylenen şarkının bir cümlesini duyamadan biten sahne görüntüleriyle doludur. Snapchat, yeni Crowd Surf özelliği ile bu tip etkinlikleri başkalarının elinden parça parça değil, anlam ifade eden bütün olarak izleme deneyimi sunmak üzere çalışıyor.

Snap'ın kendi araştırma ekibi tarafından hazırlanan tescilli makine öğrenme teknolojisi, Hikayemiz'e gönderdiği Snap'leri birbirine akıllıca bir yöntemle bağlayarak bir videoda sunuyor. Etkinliklerde coğrafi konum özelliği ile zaman damgasına bakarak sesleri birbirine bağlayan ve böylece sonunda ortaya neredeyse akıcı bir video toparlayan yapay zeka Snap’tekilerin fikrini hayalden gerçeğe dönüştürüyor.

Bahsini ettiğimiz teknoloji yarının değil bugünün teknolojisi. Crowd Surf yani kalabalık sörfü özelliği ünlü sanatçı Lorde'nin San Fransisko'da Outside Lands’teki performansı sırasında bu hafta sonu teste tabi tutuldu.

Ekranın alt kısmındaki düğme izleyicilerin birden fazla perspektiften konseri izlemesini sağladı. Lorde’nin canlı performansı sırasında VIP bölümünden ve sahnedeki çeşitli açılarına dağılmış insanlardan görüntüler alındı.

Teknoloji, aynı anda birçok farklı noktadan snap alan insanlara dayanıyor. Lorde konserinde, şarkılar ses anlamında kesintisiz olarak tek parça halinde gelirken, görüntüler kişiden kişiye atlama şeklinde farklı yönlerde ilerliyor. Hatta şarkıyı dinlerken herhangi bir snapchat kullanıcısının özçekim yaparken kaydettiği çekimlere de rast gelebilirsiniz.

Aslında özelliği ilk olarak Mexico 86 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan Meksika Dalgası'nın çekim yapan hali gibi düşünebiliriz. Stadyumun farklı noktalarındaki binlerce insanın elindeki akıllı telefon kameralarından gelen görüntüler zaman ve devamlılık kıstasıyla Crowd Surf sayesinde bir bütün olarak ekranlara taşınabilecek.

Videoların tam anlamıyla izlenebilir veya tam olması için konserdeki veya herhangi bir mitingdeki kişilerin tüm anlarda snap alması-atması gerekiyor. Belki videolarda izlemek istediğiniz sanatçıyı sürekli çok net ve arzu ettiğiniz gibi göremeyeceksiniz ama Türkiye’den dünyanın öbür ucundaki bir konseri yüzlerce belki binlerce farklı kişinin gözünden-kamerasından izleyebileceksiniz.

Hikaye özelliğinin son güncellemesi Crowd Surf özelliği şimdilik etkin değil ancak seçili etkinliklerde devreye gireceği belirtiliyor. 2014 yılında piyasaya girdiklerinden beri, bu tarz etkinlikleri yaşatmaya çalışan şirketin Facebook ve avenesi karşısındaki mücadelesi son zamanlarda pek iyi gitmiyor. Şirket her geçen gün uygulamayı açan milyonlarca izleyiciye reklamlar sunmanın yeni yollarını araştırmaya devam ediyor.

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