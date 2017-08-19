TBF hangi kanalda? TBF CANLI İZLE! TBF saat kaçta başlıyor?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends oyununun Türkiye Büyük Finali organizasyonu, bugün gerçekleştirilecek. Finale kalan BAUSuperMassive ve 1907 Fenerbahçe eSpor karşılaşacak. Peki TBF hangi kanalda? 2017 TBF nasıl izlenir? TBF saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

TBF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin tek eSpor ligi olan League of Legends 2017'nin şampiyonunu belirleyecek olan Türkiye Büyük Finali (TBF), bugün gerçekleştirilecek.

Yarı finalde Oyunfor.CREW'i geçen 1907 Fenerbahçe eSpor ile Team AURORA'yı 3-1 mağlup eden BAUSuperMassive finalde karşılaşacak.

Türkiye Büyük Finali (TBF), saat 14:30'da başlayacak ve seride 3 olan takım 2017 League of Legends şampiyonu olarak kupanın sahibi olacak.

TBF HANGİ KANALDA? TBF NASIL İZLENİR?

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Finali'ni salonda 10 bin kişi, ekran başında ise milyonlarca kişi takip edecek.

BAUSuperMassive ile 1907 Fenerbahçe eSpor'un karşılaşacağı zorlu mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Twitch platformunda Riot Games Turkish profilinden de maç takip edilebilecek.

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