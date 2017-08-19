TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
19 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:22:47 | Güncelleme: 18:34:46
HABERTURK.COM
Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadığı şimdi başka bir telefonla yeniden başına geldi
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Daha önce Samsung Galaxy Note 7'de yaşanan pil problemi yüzünden aşırı ısınma sorunu yaşanmış, bazı cihazlar alev almıştı.
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Samsung tüm bu ürünleri topladığı ve para iadesi yaptığı gibi, pil sürecini de baştan aşağı yenilemek zorunda kaldı.
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Samsung Galaxy S8'de gördük ki, şirket pil problemini çözdü. Zira Note 7'den sonra çıkan modelde böyle bir sorunla karşılaşılmadı.
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Ancak geçen haftadan bu yana daha eski bir modelde de aynı problem görülmeye başlandı.
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2014 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Note 4 akıllı telefonların pilinde de sorun yaşanıyor.
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Şirket, 10 bin adet Note 4 cihazı toplatma kararı aldı.
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Yapılan açıklamalara göre, bu kez problem Samsung'dan kaynaklamıyor. Ancak sonuçta Samsung'un telefonu toplatılıyor.
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ABD'de AT&T adlı operatörün sattığı, elden geçirilmiş (refurbished) Galaxy Note 4'ler geri çağrılıyor.
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Tekrarlayan durumun Samsung markasına yönelik nasıl bir itibar kaybına sebep olacağı henüz bilinmiyor.
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Kararı veren Tüketici Ürünleri Güvenlik Kurulu (CPSC), FedEx ile cihazların toplanacağını ve AT&T'nin sigorta programı ile yeni telefonların sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı.
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Cihazlardaki bazı pillerin sahte olduğu açıklanırken, ısınmaya ve yanmaya sebep olabilecekleri belirtildi.
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Bu pillerin Samsung tarafından sağlanmadığı belirtiliyor.
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FedEx ile ücretsiz bir pil ve eskisini göndermek için bir kutu, Note 4 sahiplerine ulaştırılacak.