TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:22:47 HABERTURK.COM

Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadığı şimdi başka bir telefonla yeniden başına geldi

  • 1 Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
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    Daha önce Samsung Galaxy Note 7'de yaşanan pil problemi yüzünden aşırı ısınma sorunu yaşanmış, bazı cihazlar alev almıştı. 

  • 2 Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
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    Samsung tüm bu ürünleri topladığı ve para iadesi yaptığı gibi, pil sürecini de baştan aşağı yenilemek zorunda kaldı.

     

  • 3 Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
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    Samsung Galaxy S8'de gördük ki, şirket pil problemini çözdü. Zira Note 7'den sonra çıkan modelde böyle bir sorunla karşılaşılmadı.

     

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  • 4 Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
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    Ancak geçen haftadan bu yana daha eski bir modelde de aynı problem görülmeye başlandı.

     

  • 5 Samsung Galaxy Note'ta aşırı ısınma ve yanma tehlikesi
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    2014 yılında tanıtılan Samsung Galaxy Note 4 akıllı telefonların pilinde de sorun yaşanıyor.

     

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