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Otonom silahlarda en çok adı geçen tür, drone'lar. Bugün kullandığımız birçok teknoloji gibi o da önce askerî amaçla geliştirildi. Bu cihazların artık eğlence amaçlı kullanıma özel birçok modeller herkesin hayatında yeri var.