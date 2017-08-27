TEKNOLOJİ
En iyi insansız savaş araçları
27 Ağustos 2017 Pazar, 16:11:38 | Güncelleme: 16:25:43
HABERTURK.COM
Operatör ihtiyacı kısıtlı ya da olmayan, kendi stratejisini, taktiğini belirleyen ve görevleri yorulmaksızın yerine getiren robotlar, insanların yerini alacak. Geleceğin insansız ordularında bu cihazlar görev yapacak
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Teknoloji öncelikle askerîyede geliştiriliyor. Bunun sebebi, hem savunma bütçelerinin oldukça yüksek oluşu hem de ihtiyaç.
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Hâl böyleyken geleceğin silahları da günümüzde adını duyduğumuz birçok teknolojinin gelişmiş hâlini kullanıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, otonom sürüş bunlardan bazıları. Geleceğin insansız orduları, resimde de görebileceğiniz gibi sadece saldırı değil, savunma, hatta kurtarma amacıyla çalışan robotlara da sahip olacak.
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Çeşitli taşıtları, araçları ve silahları kullanabilen Rus üretimi FEDOR, bu yılın başında tanıtıldı.
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Robotun motor yeteneklerini ölçmek için iki silahla birden atış yaptığı bir test gerçekleştirildi. Bu durum Rusya'nın robot ordu yarattığı yönünde bir endişe de ortaya çıkardı.
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Daha çok kurtarma amaçlı kullanım için hedeflense de, mühendisler robotun askerî kullanım amaçları olup olmadığını da test ettiler.
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Robot, anahtar, tornavida gibi araçları kullanabiliyor, ampul değiştirebiliyor.
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Rus ordusu, 2021 yılında uzaya gönderilecek olan FEDOR'un bir 'terminatör' olmadığı konusunda ısrarcı.
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FEDOR, Rusya Federasyonu'nun göndereceği uzay gemisindeki tek yolcu olacak.
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Bu tip silahların bir örneği de nöbet noktalarına yerleştirilen otomatik silahlar.
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En gelişmiş örneklerinden birisi; Super aEgis II, 4 kilometrelik bir menzil sahip.
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Bir tankı durdurabilecek güçteki cihazın üzerinde 180 derece görüş açılı balık gözü lensli bir kamera bulunuyor.
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Tepe kamera ise ortamın uyduya benzer bir görünümünü çıkartıyor.
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2010'da tanıtılan bu silah, insan operatör onayı olmadan ateş açmıyor. Ancak asıl yeteneği yazılımı ile belirtilen bir hedefi takip ederek ona ateş açabilmesi.
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Bugüne dek 30 adet satılan silah, her biri 40 milyon dolarlık entegre güvenlik çözümünün bir parçası olmuş durumda.
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Super aEgis II'ler Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'deki Kraliyet Sarayı, Katar'daki bir cephanelik, adları belirtilmeyen bazı havalimanları, enerji santralleri, boru hatları ve askerî üslerde kullanılıyor.
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Silahı üreten DoDaaM adlı şirketin bir rakibi de Samsung. Şirketin SGR-1 adlı otonom nöbetçi silahı, ısı ve hareket algılayıcılar sayesinde potansiyel hedefi tespit edebiliyor.
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Yaklaşık 3,5 kilometre menzili bulunan silah, 5,5 mm'lik bir makineli tüfen ve 40 mm'lik el bombası atara sahip. El bombası atar, insan onayı ile çalışıyor.
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İlk denemesi 2006'da yapılan sistem, nöbet noktalarında insan asker kullanımını sonlandırmak amacıyla tasarlanmış. Her ünitesi 200 bin dolar değerinde olan silah, Güney Kore ile Kuzey Kore sınırındaki, 257 km uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki askersiz bölgede kullanılıyor.
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Bir tehditle karşılaştığında komuta merkezini uyarıyor. Operatör ise video ve ses iletişimi ile ateş açmadan önce uyarı yapabiliyor.
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Devriye nöbetleri ve bomba imha görevlerinde de robotlar kullanıma girmiş durumda. SWORDS adlı cihaz bu robotlara iyi bir örnek.
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Bu robotun farkı yapay zekayla çalışmaması. Uzaktan yönetilen bu silah sistemi, her tür arazide hareket etmek üzere tasarlanmış.
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SWORDS'ta M-16, M-249 makineli tüfek ya da 66 mm roketatara sahip. SWORDS, ABD ordusu tarafından Irak'ta kullanıldı.
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SWORDS'un daha gelişmiş hâlini hazırlamak isteyen bir şirket olan Qinetiq, MAARS adlı robotu üzerinde çalışıyor.
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Üzerinde bir makineli tüfek ve el bombası atar bulunduran MAARS, sabit durup etrafından geçişe izin vermemesinin yanı sıra, belirlenen rotada devriye de yapabilecek.
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MAARS'ın ölümcül olmayan silahları da bulunuyor. Saldırganları geçici körleştiren lazer ve göz yaşartıcı gaz kullanabiliyor.
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DOGO ise kurtarma robotu olarak hazırlanmış, minik bir tanka benziyor.
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Fakat üzerinde 9 milimetre namlulu bir Glock tabanca gizliyor. Üzerindeki kamera ile görüş alanı operatör tarafından kontrol edilen ve nişan alınabiliyor.
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Arazide de ilerleyebilen DOGO, rehin alma durumlarında pazarlık amacıyla iletişim kurabilmesi sebebiyle de tercih ediliyor.
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Sistem birden fazla cihazla 8 kamerayı ve 5 canlı kamera kanalını destekliyor.
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Otonom silahlarda en çok adı geçen tür, drone'lar. Bugün kullandığımız birçok teknoloji gibi o da önce askerî amaçla geliştirildi. Bu cihazların artık eğlence amaçlı kullanıma özel birçok modeller herkesin hayatında yeri var.
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Bugüne dek bir pilotun uzaktan kontrolünde kullanılan askerî drone'lar, teknolojideki son gelişmeler sayesinde, tamamen insansız olarak görev yapabiliyorlar.
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Bu yılın başında ABD ordusu savaş uçaklarından bırakılabilen ufak ve akıllı drone'ları tanıttı. Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bir videoda havada 103 adet drone görülebiliyor.
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Bu şekilde toplu uçan drone'ların yok edilmesi oldukça güç olduğu gibi, birlikte çalışarak kişi hedefleri etkisiz hâle getirmede ve radarları etkisiz hâle getirme konusunda tek bir drone'a kıyasla daha başarılılar.
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Robotlarla yapılacak savaşların kritik bir noktası da insansız tanklar olacak. Rusya'nın meşhur silahı AK-47'nin ardındaki şirket Kalashnikov Concern'ün BAS-01G Soratnik'i de bu teknolojiye önemli örneklerden birisi.
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7 tonluk taşıt, bir makineli tüfek ve 8 adede kadar tanksavar füzeye sahip. Uzaktan operatör kontrolündeki tank, belirli işleri operatör yönetimi olmadan da yapabiliyor.
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Saatte 40 km hıza ulaşabilen tank, Rusya Savunma Bakanlığı'nın talebiyle üretilmiş. Yaklaşık 9,5 kilometre mesafeden yönetilebilen Soratnik, çeşitli gece ve gündüz algılayıcıları ile güvenlik iletişim altyapısı taşıyor.
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Soratnik'in iki adet Zala adlı yine aynı şirkete ait insansız hava aracı ile işbirliği yapabilmesi de hedeflerini tespit etme ve stratejik karar alma özelliklerini gösteriyor.
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Robot silah sistemleri sadece karada ve havada değil, denizde de etkili. ABD ordusunun geçen yıl suya indirdiği Sea Hunter adlı gemi, mürettebatı olmaksızın aylarca suda kalabiliyor.
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40 metre uzunluğundaki insansız geminin denizaltılara karşı kullanılması hedefleniyor. Ancak askerî planlamacılar, farklı amaçlarının da olabileceğini belirtiyorlar.
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Radarın yanı sıra uluslararası gemi takip sistemi olan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) kullanan Sea Hunter, bu sayede diğer gemilere yakalanmayacak bir rota oluşturabiliyor. Gemi, 90 güne kadar denizde kalabiliyor.
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20 milyon dolar fiyata sahip olması beklenen geminin yapay zeka sistemi, insan benzeri bir hız ve çarpışma önleme sistemi izlemesini sağlayarak, radar üzerinden otonom olduğunun anlaşılmasının önüne geçiyor.