TEKNOLOJİ

En iyi insansız savaş araçları

27 Ağustos 2017 Pazar, 16:11:38 HABERTURK.COM

Operatör ihtiyacı kısıtlı ya da olmayan, kendi stratejisini, taktiğini belirleyen ve görevleri yorulmaksızın yerine getiren robotlar, insanların yerini alacak. Geleceğin insansız ordularında bu cihazlar görev yapacak

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    Teknoloji öncelikle askerîyede geliştiriliyor. Bunun sebebi, hem savunma bütçelerinin oldukça yüksek oluşu hem de ihtiyaç.

     

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    Hâl böyleyken geleceğin silahları da günümüzde adını duyduğumuz birçok teknolojinin gelişmiş hâlini kullanıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, otonom sürüş bunlardan bazıları. Geleceğin insansız orduları, resimde de görebileceğiniz gibi sadece saldırı değil, savunma, hatta kurtarma amacıyla çalışan robotlara da sahip olacak.

     

  • 3 En iyi insansız savaş araçları
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    Çeşitli taşıtları, araçları ve silahları kullanabilen Rus üretimi FEDOR, bu yılın başında tanıtıldı.

     

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    Robotun motor yeteneklerini ölçmek için iki silahla birden atış yaptığı bir test gerçekleştirildi. Bu durum Rusya'nın robot ordu yarattığı yönünde bir endişe de ortaya çıkardı.

     

  • 5 En iyi insansız savaş araçları
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    Daha çok kurtarma amaçlı kullanım için hedeflense de, mühendisler robotun askerî kullanım amaçları olup olmadığını da test ettiler.

     

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