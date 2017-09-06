Otel Rezervasyon Portalı otelz.com’a Sankonline'dan yatırım

Yapılan yatırım ile sağlanan finansman desteği otelz.com teknolojik altyapısını geliştirmek ve uluslararası pazarda güç kazanmak üzere çalışmalarına hız vermesi amacıyla kullanılacak. Sankonline'ın 11 Milyon TL ile hakim katılım sağladığı yatırım turuna Howzat Partners ve mevcut ortaklar da 2 milyon TL ile iştirak ettiler.

Sankonline Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu otelz.com yatırımları ile ilgili olarak şunları söyledi; ''Dijital dünyadaki yeni ekonomileri uzun süredir takip ediyor ve bu doğrultuda çeşitli yatırımlara imza atıyoruz. Otelz.com bir süredir takip ettiğimiz ve hızlı büyümesinin yanında, doğru teknolojik hamleler yapan bir girişim olduğu için, bu yatırımın Türk Turizmine katkı sağlayacağını da düşünerek yatırım turuna liderlik ettik. Bundan sonra hem yerel hem de küresel pazarlarda otelz.com 'un başarılarını hep birlikte takip ediyor olacağız.''

"BOOKING.COM'DAN SONRA OTELLERİN ZARARINI MİNİMUMA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Bu yatırım anlaşması ile ulusal ve uluslararası arenada büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını belirten otelz.com CEO’su Bertan Aner; “Türk Turizmi’nin pazar bağımlılığını bitirecek dünya çapında kabul görmüş bir online oyuncuya ihtiyacı olduğu gerçeği sektör tarafında uzun süredir dile getiriliyordu. İşte tam bu noktada Türkiye’deki otelleri tüm dünyaya tanıtmak için 2013 yılında zorlu bir yolculuğa başladık.

Bu süreçte bulunduğumuz coğrafyada sektörü derinden etkileyen birçok olumsuz gelişme yaşandı. Bu sebeple pazarda oluşan daralmanın etkilerinin bir an önce bertaraf edilmesi ve sektörümüzün canlandırılması için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda küresel arenada ses getireceğine inandığımız yeni bir teknolojik altyapı üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda yenilenmiş mobil uygulama ve çok dilli web/mobil site projelerimizi kısa bir süre sonra hayata geçireceğiz. Böylece yerel pazardaki liderliğimizi pekiştirerek, uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri gerçekleştireceğiz.

Booking.com'un Türkiye faaliyetlerinin durdurulmasından sonra pazarda liderliği üstlenerek otelcilerin zararını minimum seviyeye çekmek için gece gündüz çalışan otelz.com ailesi olarak sağladığımız bu finansman desteği ile birlikte Türk turizmine sunduğumuz katkıyı artırarak, otellerimize yüksek adetlerde rezervasyon göndermek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Otelz

Sanko Holding

Sankoline

otelz.com