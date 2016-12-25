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TURİZM

Vizesiz gidilebilen ülkeler

08 Ekim 2016 Cumartesi, 11:47:51

İşte Türkiye ile karşılıklı olarak vize uygulamayan ülkeler...

  • 1
    1 | 79

    Andorra

  • 2
    2 | 79

    Arjantin

  • 3
    3 | 79

    Arnavutluk

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YORUMLAR 7
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 18:38
    Irak ile başlaman komik olmuş ))))
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 15:39
    Bir yanlışlık olmalı, Hırvatistan AB üyesi olduktan sonra artık vize istiyor
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 22:46
    Hangi ulke?
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 20:40
    Ülke yolgeçen hanı oldu...Onun için ortalık hırsız terörist kaynıyor...
  • Misafir 27 Ekim 2016 Perşembe 19:28
    dalga geciyorlar galiba! ya yonunuzu biraz avrupaya cevirin biraz cagdaslasalim ne iraqi !
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