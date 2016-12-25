08 Ekim 2016 Cumartesi, 11:47:51 | Güncelleme: 25 Aralık 2016 Pazar, 12:44:55
İşte Türkiye ile karşılıklı olarak vize uygulamayan ülkeler...
1
1|79
Andorra
2
2|79
Arjantin
3
3|79
Arnavutluk
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4
4|79
Bahamalar
5
5|79
Barbados
6
6|79
Belarus
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7
7|79
Belize
8
8|79
Bolivya
9
9|79
Bosna Hersek
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10
10|79
Botsvana
11
11|79
Brezilya
12
12|79
Ekvador
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13
13|79
El Salvador
14
14|79
Fas
15
15|79
Fiji
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16
16|79
Filipinler
17
17|79
Guatemala
18
18|79
Gürcistan
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19
19|79
Honduras
20
20|79
Hong Kong
21
21|79
İran
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22
22|79
Jamaika
23
23|79
Japonya
24
24|79
Karadağ
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25
25|79
Kazakistan
26
26|79
KKTC
27
27|79
Kolombiya
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28
28|79
Moldova
29
29|79
Güney Kore
30
30|79
Kosova
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31
31|79
Karayipler
32
32|79
Kosta Rika
33
33|79
Libya
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34
34|79
Kırgızistan
35
35|79
Lübnan
36
36|79
Makedonya
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37
37|79
Makau Özel Bölgesi
38
38|79
Maldivler
39
39|79
Malezya
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40
40|79
Mauritius
41
41|79
Moğolistan
42
42|79
Nikaragua
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43
43|79
Palau Cumhuriyeti
44
44|79
Paraguay
45
45|79
Seyşeller
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46
46|79
Saint Kitts and Nevis
47
47|79
St. Lucia
48
48|79
Sırbistan
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49
49|79
Singapur
50
50|79
Suriye
51
51|79
Svaziland
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52
52|79
Şili
53
53|79
Tayland
54
54|79
Tunus
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55
55|79
Trinidad-Tobago
56
56|79
Tuvalu
57
57|79
Ukrayna
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58
58|79
Uruguay
59
59|79
Ürdün
60
60|79
Venezuela
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61
61|79
Filipinler
62
62|79
Yunan adaları
63
63|79
Moldova
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64
64|79
Sri Lanka
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.
65
65|79
Haiti
Umuma mahsus pasaport hamili olanlar Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir. Resmi pasaport hamili olanlar ise giriş için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.
66
66|79
St. Vincent-Grenadines
Sadece Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
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67
67|79
Irak
Sadece Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Irak'a yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
68
68|79
Slovakya
Sadece Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri Slovakya'ya yapacakları seyahatlerinde 90 gün için vizeden muaftır.
69
69|79
Kamerun
Sadece resmi heyet mensubu olan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her 180 günlük dönem içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Resmi heyet mensubu olmayan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
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70
70|79
Pakistan (iş adamları vizeden muaf)
71
71|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Dominik Cumhuriyeti
72
72|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Endonezya
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73
73|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Güney Afrika Cumhuriyeti
74
74|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Bahreyn
75
75|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Doğu Timor
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76
76|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Katar
77
77|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Sudan
78
78|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Umman
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79
79|79
Sınır kapılarında vize alınabilen ülkeler arasında ise Zambiya