TURİZM
04 NİSAN 2017
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booking.com, TÜRSAB
TURİZM

Booking.com, karara itiraz edecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davada Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilen online rezervasyon portalı Booking.com'dan yeni bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri karara itiraz edeceklerini açıkladılar

04 Nisan 2017 Salı, 09:59:58 Güncelleme: 11:13:21

İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen ara karar sonrası şirketin Avrupa'daki operasyonlarını yöneten Hollanda merkez ofisi durumu Dünya Gazetesi'ne değerlendirdi.

Emre Eser imzalı haberde, şirket adına açıklama yapan yetkililer öncelikle verilen karara katılmadıklarını ve Türkiye'deki yasalara her zaman uyduklarını ifade etti.

Şu anki durumda Türk kullanıcılar için siteyi tamamem kapatmalarının gerekmediğini belirten yetkililer, bir Türk müşterinin yurt dışı seyahati için siteyi kullanabileceği gibi Avrupalı bir turistin Türkiye'ye gelmek için de siteyi kullanabilceğinin altını çizdi.

booking.com medya departmanı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Biz Türkiye'de verilen karara katılmıyoruz. Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz Türkiye'nin yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji geliştirici olarak Türk müşterilerin tüm dünyada açık ve seffaf şekilde konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. Bu sürecin bizim açımızdan olumlu sonuçlanacağına güçlü bir biçimde inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın zamanda tüm servislerimizin keyfini tekrar yaşamaya başlayacak."

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 saat önce
    Türsab artık Türk ekonomisine zarar verme
  • Misafir 5 saat önce
    Yeter Türsab Yeter Başkan , artık bırakın turizmin yakasını
  • Misafir 5 saat önce
    Thy ve 3. Hava limanımıza yapılanlara misilleme ise bravo!
  • Misafir 6 saat önce
    hadi inş
  • haberturk_takipcisi 6 saat önce
    çok zor diyorum, bence haksızsınız.
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