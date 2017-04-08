TURİZM
08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
booking.com
TURİZM

Erken rezervasyonda hedef büyüdü

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, "Yerli turistte erken rezervasyon rakamları çok iyi gidiyor. Geçen yıl erken rezervasyon kapsamında 4,5-5 milyon rakamına ulaşılmıştı. Bu yıl erken rezervasyonun en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz." dedi.

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:41:12 Güncelleme: 11:45:31 AA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Duran, yerli turistte erken rezervasyon rakamlarının çok iyi gittiğini söyledi.

Geçen yıl erken rezervasyon kapsamında 4,5-5 milyon rakamına ulaşıldığını anımsatan Duran, "Biz bu sene erken rezervasyonun en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz." dedi.

Duran, Türk halkının her geçen gün erken rezervasyonla cebine görünmeyen bir parayı koyduğunu anladığına işaret ederek, "Bin liralık bir seyahati yüzde 50 indirimle 500 liraya alırken, seyahati yaklaştıkça bin liradan alınca, insanlar bunu gördü ve kendilerini buna göre planlamaya başladılar." diye konuştu.

Duran, bu yıl iç pazarın hareketli olacağına inandıklarını vurguladı.

"BOOKİNG.COM'UN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİN KISITLANMASI BİZLERİ ETKİLEDİ"

Hakan Duran, online otel rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasının kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Eskiden kendi tesisinde aldığı rezervasyonun yüzde 43'ünün online kanaldan geldiğini belirten Duran, "Şimdi Booking.com'un gitmesi sebebiyle evet iş diğer portallara kaydı ama Booking.com tarafından gelen rezervasyonlarda yüzde 25'lere varan bir düşüş yaşadım." dedi.

Ancak misafirler otellerini bildiği için şimdi kendilerini direkt aramaya başladığı bilgisini veren Duran, "İş birazcık direkt aramaya döndü yani." dedi.

Duran, bu arada turistlerin acentelere de gittiğine dikkati çekti.

Acentelerin de o sırada kendi kategorileri içerisinde kim daha ön planda ise onları öne çıkardığını vurgulayan Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçta bana gelebilecek bir misafir başka bir otele, başka yere gidecek misafir de bana geldi. Bunu net rakamlara dökmek biraz zaman alır. Ama bu işte en büyük zarar şehir otellerine, küçük otellere geldi."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Booking.com yasağı ile ilgili otelcilerden mahkemeye iptal başvurusu
TURİZM

Booking.com ile ilgili otelcilerden flaş başvuru
Alarahan'a turistler akın ediyor
TURİZM

Kervanların uğrak yeriydi, şimdi ise...
Patara Plajı, turistleri kum tepeleriyle çekiyor
TURİZM

Mısır'a gitmenize gerek yok, burası Türkiye
TÜROFED'den Booking.com açıklaması
TURİZM

TÜROFED'den Booking.com açıklaması: Acilen düzenlenmesi. ...
Hatice Arga: Dünyadan kendimizi soyutlayamayız
TURİZM

TÜRSAB'a bir tepki de Ayvalık'tan geldi
Booking.com, karara itiraz edecek
TURİZM

Çok önemli Türkiye açıklaması
booking.com yasağına TÜRSAB da tepkili!
TURİZM

YASAĞA TÜRSAB DA TEPKİ GÖSTERDİ!
Dünyanın en iyi 100 oteli
TURİZM

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ OTELİ
Turizmciler booking.com'u tartışıyor
TURİZM

OTELCİLERİN TEPKİLERİ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR
Erken rezervasyonda hedef büyüdü
TURİZM

SAYILARI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR!
Antalya'ya gelen Rus turist sayısı artmaya başladı
TURİZM

ANTALYA'DA YÜZDE 816'LIK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ
Fırat Nehri "Yüzen oteller" ile hareketlenecek
TURİZM

MALDİVLER ZANNEDEBİLİRSİNİZ AMA, BURASI ŞANLIURFA!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme