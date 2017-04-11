Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi

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Yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel toplantısında konuşan Sert, Türkiye'de Global Port Holding'e bağlı Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarının bulunduğunu, bunların dışında kruvaziyerlere hizmet verebilen dünyada 11 limanları olduğunu belirtti.