Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi

11 Nisan 2017 Salı, 16:46:54 | Güncelleme: 17:05:22
AA
Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri bugün geldi. Kruvaziyer ile toplam 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na iniş yaptı
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Port Akdeniz Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, sezonun ilk kruvaziyerinin 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na geldiğini bildirdi.
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Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (KONYSİAD) tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.
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Yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel toplantısında konuşan Sert, Türkiye'de Global Port Holding'e bağlı Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarının bulunduğunu, bunların dışında kruvaziyerlere hizmet verebilen dünyada 11 limanları olduğunu belirtti.
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Türkiye'de 2014 yılına kadar kruvaziyer turizminin çok yaygınlaştığını ifade eden Sert, şunları kaydetti:
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Türkiye'ye gelen kruvaziyerlerin 3'te biri bizim limanlarımıza geliyor. Bugün TUI Cruise ile sezonun ilk kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Antalya'ya geldi.
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Bu kruvaziyerin indirme ve bindirme noktası Antalya'dır.
Gemi seyahatinden dönenler de uçaklarla Antalya'dan ülkelerine dönüyorlar. Yani bugün kruvaziyer ile gelen 3 bin 200 yolcu gemiden ayrılacak.
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Yeni 3 bin 200 yolcu Antalya'dan gemiye binecek. Yani toplam 6 bin 400 yolcu sirkülasyonu olacak.
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Sert, limanlarında 540 metre uzunluğunda rıhtımları olduğunu, iki geminin aynı anda yanaşabildiğini bildirdi.
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Büyükşehir Belediyesinin liman ile Kaleiçi Yat Limanı arasına ücretsiz tekneler koyduğuna değinen Sert, kruvaziyerle gelen müşterilerden bin ila bin 500'ünün bu teknelerle Kaleiçi'ni gezdiğini ifade etti.
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Konuşmanın ardından KONYSİAD Başkanı Bora Terzioğlu, Port Akdeniz Antalya Genel Müdürü Özgür Sert'e plaket verdi.