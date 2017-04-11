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Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi

11 Nisan 2017 Salı, 16:46:54 AA

Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri bugün geldi. Kruvaziyer ile toplam 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na iniş yaptı

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    Port Akdeniz Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, sezonun ilk kruvaziyerinin 3 bin 200 yolcusuyla Antalya Limanı'na geldiğini bildirdi.

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    Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (KONYSİAD) tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.

  • 3 Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi
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    Yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin geleneksel toplantısında konuşan Sert, Türkiye'de Global Port Holding'e bağlı Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarının bulunduğunu, bunların dışında kruvaziyerlere hizmet verebilen dünyada 11 limanları olduğunu belirtti.

  • 4 Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi
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    Türkiye'de 2014 yılına kadar kruvaziyer turizminin çok yaygınlaştığını ifade eden Sert, şunları kaydetti:

  • 5 Antalya'ya sezonun ilk kruvaziyeri geldi
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    Türkiye'ye gelen kruvaziyerlerin 3'te biri bizim limanlarımıza geliyor. Bugün TUI Cruise ile sezonun ilk kruvaziyeri 3 bin 200 yolcusuyla Antalya'ya geldi. 

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