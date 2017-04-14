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Krizle mücadele eden Yunanistan'a turizm dopingi

Turizm hizmetlerinde indirime gidilmesi, ülke dışından olan rezervasyonlarda ciddi artışa neden oldu

14 Nisan 2017 Cuma, 15:44:27 Güncelleme: 15:46:03 AA

Ekonomik kriz ile mücadele eden Yunanistan’da, kaynak sağlanması amacıyla turizm hizmetlerinde indirime gidilmesi, yurt dışından yapılan rezervasyonlarda ciddi artışa neden oldu.

Konaklama ve tatil fiyatlarındaki düşüş, turizm sektöründe yeni açılımlara yol açarken, yaz dönemi için ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra aralarında Rusya ve İsrail’in de aralarında bulunduğu birçok ülke ile doğrudan uçuşların programlandığı belirtildi.

Yunanistan Turizm Bakanı Elena Kundura, yaptığı açıklamada, alınan önlemler sonucu Yunanistan’a olan ilginin gittikçe arttığını ifade ederek, bu yıl Atina Havaalanı’ndan en az 150 yeni destinasyona 6 binin üzerinde ek sefer yapılacağını bildirdi.

Yurt dışından olan rezervasyonlarda, bazı yerlerde, geçen yıla göre yüzde 70’e varan artış kaydedildiğini belirten Kundura, "Tüm bunlar cesaret verici. 2017, bir aksilik olmazsa, turizm tarihimizin en iyi yılı olacak." dedi.

Kundura, ülkenin spor ve din turizmi gibi başka alanlarda da çalışmaları bulunduğunu, bu kapsamda küçük işletmeleri desteklemek üzere AB’nin Ulusal Stratejik Referans Programı (ESPA) tarafından 120 milyon avro tahsis edildiğini bildirdi.

ADALARDA YAZ ERKEN BAŞLADI

Bu arada, bahar aylarının gelmesiyle ülkenin turizm sektöründe başlayan hareketlilik, adalarda yoğunluğa dönüşmüş durumda.

Korfu Adası Turizm İşletmecileri Başkanı Vasilis Kaludis, söz konusu hareketlilikte Hristiyanların Paskalya Bayramı tatilinin etkili olduğunu, yaklaşık 50 bin yatağın bulunduğu adada otellerin tamamının dolduğunu ve şehir dışındaki kiralık odaların da dolmaya başladığını bildirdi.

Kaludis, adayı ziyaret eden turistlerin çoğunu İngiliz ve Bulgarların oluşturduğunu belirtti.

Santorini adasında otel işleten Yorgos Karayannis de ABD ve Avrupa’dan charter uçuşların bu yıl erken başladığını, Hindistan ve Çin’den de çok sayıda turist geldiğini söyledi.

Ege adalarını ziyaret eden yerli turist sayısında azalma olduğunun gözlendiğini ifade eden Karayannis, Santorini’ye gelen Yunan halkının genellikle adadaki dost ve akrabalarının evinde kaldığını anlattı.

Yunanistan’da turizm sektöründe yaklaşık 670 bin istihdam ile elde edilen yıllık 28 milyar avro civarındaki gelir, ülkenin GSMH'ının yüzde 16’sını oluşturuyor.

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