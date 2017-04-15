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Hintliler evlenmek için Türkiye'yi tercih ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Antalya, Alanya'ya evlenmek için gelen Hintli sayısı artıyor. İnşallah ekim ayına kadar 250 Hint seyahat acentesi temsilcisi Muğla'ya davet edilecek. Bakanlığımızın da desteğiyle onlara Muğla'nın düğün altyapısı gösterilecek. 18 milyon Hintli, bugün Avrupa düzeyinde harcama kabiliyetine sahip ve bunlar gidecek memleket arıyor." dedi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:11:21 Güncelleme: 17:35:20 AA

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Eti Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Turizm Haftası" açılış töreninde konuştu.

Turizm Haftası'nın yurt genelinde ve toplumun bütün kesimlerinde turizme duyarlılığı, farkındalığı artırmak amacıyla tesis edildiğini anlatan Avcı, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerin, özellikle gençler ve çocuklarda turizm, çevre ve doğa bilincinin yerleşmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin turizmde son 15 yılda iyi bir mesafe aldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"2002 rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye, bugün geldiği yer itibarıyla dünyada 6. büyük turizm destinasyonu. Bizim milletçe biliyorsunuz, hep bütün diğer alanlarda ilk 10'a girmek gibi bir iddiamız, niyetimiz, gayretimiz var. Turizm sektörü çok şükür bu hedefi gerçekleştirmiş durumda.

Türkiye bugüne kadar özellikle 80'li yıllarda rahmetli Özal'ın başlattığı hamleyle kıyı ve deniz turizminde ciddi mesafe aldı. Ancak Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. En az onun kadar başka turizm alanlarında da Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Deniz, kum, güneş turizmi, aynı zamanda Rusya, Almanya, İngiltere pazarı anlamına geliyor. Oysa dünyada bugün itibarıyla 1 milyar 200 milyon insan turist olarak seyahat ediyor. Bu giderek de artacak. Bizim açılmamız gereken pek çok büyük pazar var. Japonya, Çin, Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika... Buralar henüz bakir pazarlar bizim için. Biliyoruz ki bu pazarlar sadece deniz, kum, güneşe gelmiyorlar."

DÜĞÜN TURİZMİ

Hintlilerin yeni bir turizm türü icat ettiğini ve düğün turizmini geliştirdiğini anlatan Avcı, "Antalya, Alanya'ya evlenmek için gelen Hintli sayısı artıyor. İnşallah ekim ayına kadar 250 Hint seyahat acentesi temsilcisi Muğla'ya davet edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle onlara Muğla'nın düğün altyapısı gösterilecek. 18 milyon Hintli, bugün Avrupa düzeyinde harcama kabiliyetine sahip ve bunlar gidecek memleket arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Avcı, şunları kaydetti:

"Arap turizmini biliyoruz, Araplar özellikle kış ve gastronomi turizmine, yeme, içme kültürüne çok düşkünler. Onlara yönelik tanıtım çabalarımızı son zamanlarda artırdık. Geçen hafta Eskişehir'de Arap Turizm Örgütünün Genel Sekreteri ve yardımcısını buraya davet ettik, Eskişehir'i, Kızılinler'i, Kızılinler'deki potansiyeli, termal turizm imkanlarımızı, Sakarbaşı'nı, Kütahya, Afyonkarahisar'ı onlara tanıttık. Türkiye bugüne kadar yeterince değerlendirmediği farklı alanlardaki potansiyellerini, kış, kayak, sağlık, kongre, macera, gençlik, termal kaplıca turizmini, bunları da gereği gibi tanıttığı, gereği gibi tesislendirdiği takdirde dünyada ilk 3'e girmememiz için hiçbir neden yok."

Etkinliğe, Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile davetliler katıldı.

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