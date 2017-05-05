TURİZM

"Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti

05 Mayıs 2017 Cuma, 15:31:44 AA

Malta bayraklı yolcu gemisi "Mein Schiff 5" ile ilçeye 2 bin 583 yolcu geldi

  • 1 "Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
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    Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine bu sezon ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

  • 2 "Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
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    "Mein Schiff 5", çoğu Alman 2 bin 583 yolcusu ve bin 16 personeliyle Marmaris Limanı'na yanaştı.

  • 3 "Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
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    Kruvaziyerden inen yolculardan bazıları, Dalyan Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı ziyaret etti, cip safari turlarına katıldı.

  • 4 "Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
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    Bazı turistler ise Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı tercih etti.

  • 5 "Mein Schiff 5"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
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    Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen "Mein Schiff 5", gece Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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