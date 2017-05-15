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Biletleme sayısı 12 milyona yaklaştı

Havayolu bilişim çözümleri pazarında önde gelen firmalar arasında yer alan Hitit, 2017 yılının ilk çeyreğinde 12 milyona yakın biletleme gerçekleştirdi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:13:23 Güncelleme: 14:15:08

Dünya genelinde 70 binin üzerinde seyahat acentası tarafından kullanıldıklarını ifade eden Hitit Genel Müdürü Nur Gökman, Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerle 2016 yılında 20'yi aşkın havayolu şirketinin 60 milyon biletlemesini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geride kalan dört ayda Asya, Afrika ve Avrupa’daki müşteri ağlarını genişlettiklerini kaydeden Hitit, sivil havacılık alanında dünya genelinde yolcu trafiğinde beklenen artışa paralel olarak 2016 rakamlarını geçebileceklerini ifade etti.

Gökman, çok yakın zamanda havayolu ve seyahat IT pazarındaki önemli bir boşluğu dolduracak Crane markası altında yeni çözümlerini sektöre tanıtmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

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