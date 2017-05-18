Güneydoğu Anadolu'nun gözde turizm merkezlerinden Mardin'de, 6-8 Ekim Kobani olayları ve sonrasında terör örgütü PKK'nın araç yakma, yol kesme ve yola patlayıcı yerleştirme eylemleri, turizme büyük darbe vurmuştu.

Terör olayları nedeniyle kentteki turizm hedeflerinde büyük kayıp yaşanmış, kentte küçülmeye giden otellerde onlarca personel işten çıkarılırken, bazı otellerin yapımı durdurulmuş ve birçok otel projesi ise iptal aşamasına gelmişti. Terörün bitirildiği Mardin'de turizm yeniden canlanmaya başladı.

"TÜM YATAKLAR DOLU"

Kentte dün başlayan "Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenlik Sempozyumu" öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Mardin Valisi Mustafa Yaman, 2016 ile 2017 yıllarının ilk 4 aylarını verilerini karşılaştırdıklarında yüzde 93 turist artışının söz konusu olduğunu belirtti. Kente geçen yıl 40 bin turistin geldiğini, bu yıl ise bu rakamın 90 bin civarında olduğunu vurgulayan Yaman, "6 bin 500 yatacağımız var. Son 4 haftadır tüm otellerimiz ve misafirhanelerimiz yüzde 100 dolu" dedi.

Kentte turizmi canlandırmak için birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ve birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Vali Yaman, "Yapacağımız etkinliklerimiz de var. Bisiklet Federasyonu ile birlikte 'Uluslararası Medeniyet Turu' düzenleyeceğiz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Mardin tekrar bölgenin önemli bir ili olma yolunda ilerliyor. Mardin, batıdaki bir il seviyesinde, hatta daha fazla organizasyonları barındırıyor. Bütün ülkemiz vatandaşlarını Mardin'e gelmeye davet ediyoruz" diye konuştu.