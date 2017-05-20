Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin hızla geliştiğini ve çeşitlendiğini, Wanda Group'un yurt dışındaki ilk otelini gelecek yıl İstanbul'da açacağını söyledi.

Çinli turistlerin başka ülkeleri ziyaret ettiklerinde kendi ülkelerinin markalarını kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Köroğlu, "Otel, Çin kültürünü İstanbul'a taşıyacak. Bu yatırım yeni İpek Yolu girişimiyle başlayan iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşimin geleceğe yatırımla taşınmasına iyi bir örnek. Aynı zamanda Türkiye ekonomisine Wanda Group'un duyduğu güveni gösteriyor" diye konuştu.

Köroğlu, otel yatırımının İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, şirketin Türkiye'nin öteki bölgelerinde de büyümeyi planladığını bildirdi.

"TÜRKİYE ÇİNLİ TURİST İÇİN UYGUN ÜLKE"

Çinlilerin ekonomik gücü arttıkça yurt dışına çıktıklarını ve bu durumun Türkiye için büyük bir potansiyel oluşturduğunu dile getiren Köroğlu, şöyle konuştu:

"Çinli turist 12 ay gezebilen, deniz ve kumu düşünmeyen bir turist. Türkiye tarihi mirasıyla ve doğasıyla Çinli turist için uygun bir ülke. Şu ana kadar Çin'de sadece Kapadokya ve İstanbul biliniyor. Bugün ülkemize yaklaşık 170 bin Çinli turist geliyor ve bu konuda hedef 1 milyon turist çekebilmek. Yurt dışını ziyaret eden Çinli turistin yüzde 5'inin Türkiye'ye gelmesi hedeflenmeli.

Her yıl 120 milyon Çinli yurt dışına seyahat ediyor, bunlar yaklaşık 300 milyar dolar harcıyor. Türkiye Çinli turistleri istiyorsa, Çin yemeği yapmalı, bu insanların kültürünü anlamalı ve Çince konuşabilen eleman istihdam etmeli. Kısacası Çinli turist pastasından pay almak için çalışanlarımızın Çince altyapısını da hazırlamalı, yemek ve mutfak kültürü konularında bir an önce çalışmaya başlamalıyız."

"ÇİN TATİL TAKVİMİ TAKİP EDİLMELİ"

Köroğlu, Çinliler arasında başta İngilizce olmak üzere yabancı dil bilenlerin oranının düşük olduğunu, bu nedenle hizmet alırken açıklayıcı metin ve görsellere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Çinlilerin seyahatlerinde fiyatı uygun ve kaliteli markaları tercih ettiklerine dikkati çeken Köroğlu, "Gelir seviyesi arttıkça lüks ürün pazarına rağbet artıyor. Aile kavramı önemli olduğu için aile ile yurt dışına çıkmak ve aile bireylerine hediye götürmek seyahatin önemli bir parçası. Bu yüzden Türkiye'deki turizmciler, Çin tatil takvimini takip edip kampanya ve programları buna göre yapmalılar. diye konuştu.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini belirten Köroğlu, bunun Türk turizmi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Köroğlu, Çinli turistin kalbine giden yolun bu kültürü anlamaktan geçtiğine işaret ederek, "Türk rehberlerin sadece Çin lisansına sahip olmaları yeterli değil. Çin kültürüne de vakıf olmaları gerekir. Örneğin, Topkapı Sarayı'nı gezen bir Çinli turiste sarayın ülkesindeki yasak kentle aynı tarihlerde inşa edildiğini söylemesi ilgiyi artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.