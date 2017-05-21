Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı

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"Şu anda artan ilgi dolayısıyla bölge genelinde konaklama sıkıntısı yaşanıyor. Ziyaretçilerin yer bulmak için bir iki ay öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda, hatta bazı büyük ilçelerde, şehir merkezlerinde yer olmadığı için turistlerimiz konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz"