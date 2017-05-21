Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı

Terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde bu sene tekrar eski hareketli günlerine döndü. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken, ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor.
Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yılın 4 aylık döneminde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla 350 bini aştı.
Bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da da bu yıl turizm hareketliliği dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yılın 3 ayında 53 bin 359 kişiyi ağırlayan kent, ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artırmayı başardı.
Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de turizm pastasından hak ettiği payı almaya başlayarak turizm sezonuna, geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla ziyaretçi çekerek siftah etti. Adıyaman ve Batman da turizmin oldukça hareketli yaşandığı diğer iller arasında yer alıyor.