TURİZM

Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:43:29 AA

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin akına uğrayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yoğunluk dolayısıyla konaklama tesisleri rezervasyonsuz müşteri kabul edemiyor. Güneydoğu bölgesinde turizm sektöründe geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşandı

  • 1 Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
    1 | 16

    Terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönemden geçen Güneydoğu, sağlanan barış ve huzur ortamı sayesinde bu sene tekrar eski hareketli günlerine döndü. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 

  • 2 Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
    2 | 16

    Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken, ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor.

  • 3 Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
    3 | 16

    Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, yılın 4 aylık döneminde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla 350 bini aştı.

  • 4 Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
    4 | 16

    Bölgede terör nedeniyle en fazla sıkıntıyı çeken Diyarbakır'da da bu yıl turizm hareketliliği dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yılın 3 ayında 53 bin 359 kişiyi ağırlayan kent, ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 artırmayı başardı.

  • 5 Güneydoğu'daki turizm hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
    5 | 16

    Tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin de turizm pastasından hak ettiği payı almaya başlayarak turizm sezonuna, geçen yıla göre yüzde 35 daha fazla ziyaretçi çekerek siftah etti. Adıyaman ve Batman da turizmin oldukça hareketli yaşandığı diğer iller arasında yer alıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000